قال مساعد وزير الطاقة في الشؤون الاقتصادية والتخطيط، ان ايران تتمتع بامكانيات واسعة للغاية لتنمية طاقتي الرياح والشمس المتجددتين، واذا تم توفير الاستثمارات اللازمة فانه يمكن تزويد الدول الأوروبية بالطاقة الكهربائية التي يتم توليدها من الطاقات المتجددة.

أفادت الوفاق وأوضح علي رضا دائمي الي أن 75 بالمئة من مساحة ايران اراض مستوية ومسطحة وتنعم بأشعة شمس مباشرة، كما أن البلاد تتمتع بممرات هوائية في مناطق سيستان وخواف ومنجيل ومناطق أخري في البلاد، والتي تعتبر من الممرات الرياحية التي تتطابق مع المعايير الدولية، وبالتالي فان النشاط في هذه المناطق يحظي بجدوي اقتصادية.

واشار الي أنه مع الاخذ بنظر الاعتبار التزامات ايران في اجتماع البيئة 21 في فرنسا والـ 22 في المغرب، فان تنمية الاقتصاد الاخضر تستوجب انتاج المزيد من الطاقات وخفض ملوثات البيئة.

ولفت الي أن المشاركين في اجتماع المغرب اجمعوا علي ضرورة منح الدعم لتنمية الطاقات المتجددة، الأمر الذي يمكن أن تستثمره ايران من خلال دخول الشركات الاجنبية في هذا المجال.

ونوه الي أن البلاد تنتج في الوقت الراهن 240 ميغاواط من الطاقات المتجددة مما يشكل 32 أعشار المئة من سلة الطاقة في ايران، وقد تم التخطيط لاضافة مئة ميغاواط الي كافة انواع الطاقات المتجددة في البلاد في العام الهجري الشمسي القادم 1396 والذي يبدأ في 21 آذار/ مارس القادم.