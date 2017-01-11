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رقم الخبر: 184738 تاريخ النشر: كانون الثاني 11, 2017 الوقت: 14:14 الاقسام: دوليات  
الإمارات تؤكد مقتل 5 من مواطنيها بتفجير قندهار

الإمارات تؤكد مقتل 5 من مواطنيها بتفجير قندهار

أكدت السلطات الإماراتية، الأربعاء 11 يناير/كانون الثاني مقتل 5 من دبلوماسييها في أفغانستان، جراء التفجير الذي استهدف، الثلاثاء، محافظ قندهار جنوب البلاد.

وكانت الإمارات قد أعلنت الثلاثاء إصابة سفيرها وعدد من دبلوماسييها في أفغانستان جراء التفجير، مؤكدة أنها تتابع حالة المصابين.

وفي بيان صدر صباح الأربعاء نقلته وكالة الأنباء الرسمية «وام»، نعى رئيس الدولة الشيخ، خليفة بن زايد آل نهيان، القتلى الإماراتيين، قائلا إنهم كانوا ضمن وفد مكلف بتنفيذ المشاريع الإنسانية والتعليمية والتنموية في جمهورية أفغانستان. وتابع أن الوفد كان مكونا من، محمد علي زينل البستكي، وعبدالله محمد عيسى عبيد الكعبي، وأحمد راشد سالم علي المزروعي، وأحمد عبدالرحمن أحمد كليب الطنيجي، وعبدالحميد سلطان عبدالله إبراهيم الحماد.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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