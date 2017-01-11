اعلن موقع اللجنة الدولية للبارا اولمبية عن الافضل في 22 نوع من انواع الرياضة الشتوية المخصصة للمعوقين، وهذا الاعلان يستمر حتى 19 من الشهر الجاري، حتى استكمال تعريف 230 رياضي ورياضية في الالعاب البارا اولمبية.

في أول طرح لتعريف "الرياضيين المعوقين" المحبوبين عالمياً، فكان أسم زهرا نعمتي من ضمن 8 أسماء في رياضة الرمي بالسهم، واختيرت 10 أسماء ارياضة الركبي، و9 للدراجات الهوائية، و10 للرياضين الذين يستخدمون الكراسي المتحركة(مقطوعي النخاع).

فهذه الرياضية – والكلام للموقع الرياضي – الايرانية قد حصدت الميدالية الذهبية لبلادها في العاب البارا اولمبية في 2012 بلندن، وكذلك في العاب 2016 في البرازيل، وهي قد شاركت مع وفد بلادها في الالعاب الاولمبية 2016 ايضاً ولكنها لم تحصل على ميدالية.