  • الأربعاء ١٢ ربیع الثانی ١٤٣٨
  • الأربعاء , يناير 11, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 184735 تاريخ النشر: كانون الثاني 11, 2017 الوقت: 13:56 الاقسام: رياضة  
إجراءات كينية جديدة لمكافحة المنشطات في ألعاب القوى

إجراءات كينية جديدة لمكافحة المنشطات في ألعاب القوى

ذكر الاتحاد الكيني لألعاب القوى الثلاثاء إنه قدم قائمة من الأطباء المعتمدين سيتحملون مسؤولية فحص عينات صفوة العدائين والتأكد من عدم تورطهم في استخدام مواد محظورة رياضيا.

تأتي المبادرة ضمن جهود كينيا لتحسين صورتها بعد الكشف عن العديد من حالات المنشطات كادت تحرمها من المنافسة في أولمبياد ريو 2016.

وسمح للرياضيين الكينيين بالمشاركة في الألعاب الاولمبية الصيفية بالبرازيل بعد اتخاذ اجراءات متأخرة لطمأنة السلطات الدولية ونالت أكبر حصة من الميداليات في تاريخ البلد المعروف بتفوق رياضييها في سباقات المسافات المتوسطة والطويلة.

وقال جاكسون توي رئيس الاتحاد الكيني للصحفيين "تمثل هذه الخطة أول نموذج للأطباء الموثوق بهم وأصحاب المهارات لتشكيل شبكة من الأطباء الكينيين."

وأضاف "تتعلق مسؤوليتهم بالاعتناء بصفوة الرياضيين والحد من الممارسات الطبية السيئة".

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الاخبار كووره
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0680 sec