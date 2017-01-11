ذكر الاتحاد الكيني لألعاب القوى الثلاثاء إنه قدم قائمة من الأطباء المعتمدين سيتحملون مسؤولية فحص عينات صفوة العدائين والتأكد من عدم تورطهم في استخدام مواد محظورة رياضيا.

تأتي المبادرة ضمن جهود كينيا لتحسين صورتها بعد الكشف عن العديد من حالات المنشطات كادت تحرمها من المنافسة في أولمبياد ريو 2016.

وسمح للرياضيين الكينيين بالمشاركة في الألعاب الاولمبية الصيفية بالبرازيل بعد اتخاذ اجراءات متأخرة لطمأنة السلطات الدولية ونالت أكبر حصة من الميداليات في تاريخ البلد المعروف بتفوق رياضييها في سباقات المسافات المتوسطة والطويلة.

وقال جاكسون توي رئيس الاتحاد الكيني للصحفيين "تمثل هذه الخطة أول نموذج للأطباء الموثوق بهم وأصحاب المهارات لتشكيل شبكة من الأطباء الكينيين."

وأضاف "تتعلق مسؤوليتهم بالاعتناء بصفوة الرياضيين والحد من الممارسات الطبية السيئة".