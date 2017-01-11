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رقم الخبر: 184734 تاريخ النشر: كانون الثاني 11, 2017 الوقت: 13:55 الاقسام: رياضة  
القرعة تضع ايران بمجموعة سهلة في بطولة آسيا للكرة الشاطئية
والتي ستبدأ في مارس المقبل

القرعة تضع ايران بمجموعة سهلة في بطولة آسيا للكرة الشاطئية

أوقعت قرعة بطولة آسيا للكرة الشاطئية 2017 منتخب ايران ضمن المجموعة الاولى إلى جانب البحرين والصين وماليزيا وأفغانستان.

جاء ذلك في سحب القرعة الذي أقيم يوم الثلاثاء في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

وسوف تقام منافسات البطولة في مدينة كوالا تيرنغانو الماليزية، وذلك خلال الفترة من 4 إلى 11 آذار/مارس المقبل.

وجاء ترتيب المجموعات كالتالي:

- المجموعة الأولى: إيران، البحرين، الصين، ماليزيا، أفغانستان.

- المجموعة الثانية: عُمان ( حامل اللقب)، لبنان، أوزبكستان، تايلاند.

- المجموعة الثالثة: اليابان (الوصيف)، الإمارات، العراق، قطر.

ويتأهل إلى الدور قبل النهائي صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل فريق يحصل على المركز الثاني في المجموعات الثلاث.

وسوف تحصل أول ثلاث منتخبات في البطولة على بطاقات المشاركة في نهائيات كأس العالم للكرة الشاطئية 2017 التي تبدأ في جزر الباهاما في شهر نيسان/أبريل المقبل.

يذكر أن منتخب ايران قد أحرز مركز الوصافة ببطولة كأس القارات للكرة الشاطئية في دبي بعد خسارته المباراة النهائية امام البرازيل في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وحافظ منتخب ايران على المركز الخامس في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي للكرة الشاطئية لشهر ديسمبر/كانون الاول 2016.

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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