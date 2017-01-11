و شارك الجبوري في اليوم الثاني من مراسم تأبين آية الله هاشمي رفسنجاني مع عدد من البرلمانيين العراقيين.

و قد حضر هذه المراسم في وقت سابق قادة قوات الحشد الشعبي العراقي وعدد من كبار الضباط بوزارتي الداخلية والدفاع العراقيتين الي جانب نواب ورؤساء اللّجان البرلمانية وشيوخ العشائر وشخصيات ونخب ثقافية وسياسية عراقية.

وكان في طليعة المعزين المشاركين، النائب الاول لرئيس الجمهورية، رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، وفالح الفياض وابومهدي المهندس بصفتهما رئيس ونائب رئيس قوات الحشد الشعبي العراقي، ونائب رئيس البرلمان العراقي الشيخ همام حمودي، وممثلون عن رئيسي الوزراء والبرلمان في العراق، الي جانب سفراء الدول الاجنبية في بغداد.

كما شارك في هذه المراسم المقامة في مقر السفارة الايرانية في بغداد، كل من رئيس دار الافتاء لاهل السنة 'الشيخ مهدي الصميدعي'، ورئيس جماعة علماء اهل السنة في العراق 'الشيخ خالد الملا' فضلا عن عدد من المندوبين في مجلس النواب عن اهل السنة بالعراق.

وعبر المشاركون جميعا عن مواساتهم مع قائد الثورة الاسلامية والشعب والحكومة الايرانية لمناسبة رحيل اية الله هاشمي رفسنجاني كما سجلوا التعازي في سجل العزاء الذي فتحته السفارة الايرانية في بغداد؛ مؤكدين فيها ان رحيل اية الله هاشمي رفسنجاني يعد خسارة كبيرة للعالم الاسلامي .