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رقم الخبر: 184732 تاريخ النشر: كانون الثاني 11, 2017 الوقت: 13:51 الاقسام: منوعات  
مصرع بطل أوروبا في الملاكمة بحادث سير

مصرع بطل أوروبا في الملاكمة بحادث سير

لقي بطل أوروبا في الملاكمة الروسي دنيس يانكين مصرعه إثر تعرضه لحادث سير في ضواحي مدينة "كيميروفو".

وقال مصدر من إدارة بلدة "شيريغيش" في ضواحي مدينة "كيميروفو" الروسية الثلاثاء 10 يناير/كانون الثاني إن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم جراء اصطدام سيارتهم بشاحنة كانت تسير في الاتجاه المعاكس.

وأسفر الحادث عن مقتل الملاكم يانكين (37 عاما) وشخصين كانا برفقته يشتغلان في إدارة بلدة "شيريغيش".

وكان يانكين قد توج خلال مسيرته ببطولة أوروبا للملاكمة وبلقب بطولة روسيا خمس مرات قبل أن يعتزل رياضة الفن النبيل عام 2000.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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