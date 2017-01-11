ففي الدور الثاني للبطولة المقامة في نيوزيلندا خسر الجزيري أمام الأمريكي جون إيسنر، المصنف الثاني بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع (6-3)، و(3-6)، و(7-6).

وتأهل الأمريكي ستيف جونسون، المصنف السابع إلى الدور الثالث أيضًا بفوزه على التايواني لو ين هسون (6-4)، و(7-6).

وخرج الإسباني ديفيد فيرير المصنف الثالث بخسارته أمام الهولندي روبن هاسه (2-6)، و(6-4)، و(7-6).

وفاز البرتغالي جواو سوزا على البريطاني بريدان كلاين (6-3)، و(6-4).