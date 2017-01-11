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رقم الخبر: 184731 تاريخ النشر: كانون الثاني 11, 2017 الوقت: 13:52 الاقسام: رياضة  
الجزيري وفيرير يودعان بطولة أوكلاند للتنس

الجزيري وفيرير يودعان بطولة أوكلاند للتنس

خرج التونسي مالك الجزيري من بطولة أوكلاند المفتوحة للتنس للرجال الأربعاء.

ففي الدور الثاني للبطولة المقامة في نيوزيلندا خسر الجزيري أمام الأمريكي جون إيسنر، المصنف الثاني بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع (6-3)، و(3-6)، و(7-6).

وتأهل الأمريكي ستيف جونسون، المصنف السابع إلى الدور الثالث أيضًا بفوزه على التايواني لو ين هسون (6-4)، و(7-6).

وخرج الإسباني ديفيد فيرير المصنف الثالث بخسارته أمام الهولندي روبن هاسه (2-6)، و(6-4)، و(7-6).

وفاز البرتغالي جواو سوزا على البريطاني بريدان كلاين (6-3)، و(6-4).

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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