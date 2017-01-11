قال العميد سلامي في مراسم اقيمت اليوم في بوشهر (جنوب) بمناسبة مرور عام على حادثة احتجاز البحارة الامريكيين على يد القوات البحرية لحرس الثورة الاسلامية في الخليج الفارسي ان اعتقال البحارة الامريكيين حطم هيمنة الاستكبار في قلب الخليج الفارسي.

واضاف: ان هذه الحادثة كانت صغيرة من الناحية التكتيكية وان اعتقال عدد من البحارة ليس الشأن الحقيقي للقوات البحرية للحرس الثوري لكن هذه الملحمة جاءت من اجل تحطيم كل هيمنة الاستكبار في الخليج الفارسي ولذلك لها اهمية بالغة.

وتابع العميد سلامي: خلال العقود الـ 4 الماضية حصلت الكثير من الحروب في قلب الخليج الفارسي وغرب آسيا وهذا يعني ان اية منطقة تتصاعد فيها قوة تعارض مصالح الاستكبار فانها تتحول الى مسرح للحروب.

