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رقم الخبر: 184730 تاريخ النشر: كانون الثاني 11, 2017 الوقت: 13:53 الاقسام: محليات  
حرس الثورة الاسلامية يحذر .. سنواجه بقوة اي اعتداء على المياه الايرانية

حرس الثورة الاسلامية يحذر .. سنواجه بقوة اي اعتداء على المياه الايرانية

حذر نائب القائد العام لحرس الثورة الاسلامية العميد حسين سلامي ان الحرس سيواجه بقوة اي اعتداء على المياه الاقليمية الايرانية سواء حصل ذلك عمدا أم من غير عمد.

قال العميد سلامي في مراسم اقيمت اليوم في بوشهر (جنوب) بمناسبة مرور عام على حادثة احتجاز البحارة الامريكيين على يد القوات البحرية لحرس الثورة الاسلامية في الخليج الفارسي ان اعتقال البحارة الامريكيين حطم هيمنة الاستكبار في قلب الخليج الفارسي.
واضاف: ان هذه الحادثة كانت صغيرة من الناحية التكتيكية وان اعتقال عدد من البحارة ليس الشأن الحقيقي للقوات البحرية للحرس الثوري لكن هذه الملحمة جاءت من اجل تحطيم كل هيمنة الاستكبار في الخليج الفارسي ولذلك لها اهمية بالغة.
وتابع العميد سلامي: خلال العقود الـ 4 الماضية حصلت الكثير من الحروب في قلب الخليج الفارسي وغرب آسيا وهذا يعني ان اية منطقة تتصاعد فيها قوة تعارض مصالح الاستكبار فانها تتحول الى مسرح للحروب.
 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/تسنيم
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