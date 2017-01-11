ولم تجد الصحيفة، التي تصدر في العاصمة الأسبانية مدريد، أفضل من هذا العنوان لوصف الهيمنة الواضحة لنادي ريال مدريد على الحفل والجوائز.

وبعد سنوات طويلة كان التفوق فيها لبرشلونة ولاعبيه على المنافس التقليدي ريال، حان الوقت للريال من أجل رد الاعتبار وانتزاع هذه الهيمنة حيث استعاد البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم الريال جائزة أفضل لاعب في العالم باستفتاء الفيفا لعام 2016 .

وجاء غياب لاعبي برشلونة عن حفل الأمس ليشير ضمنيا إلى هيمنة الريال حاليا حيث يتصدر الريال الدوري الأسباني لكرة القدم في الموسم الحالي كما فاز في الموسم الماضي بلقب دوري أبطال أوروبا بمساعدة رونالدو 31 عاما الذي لا يزال قادرا على التألق واعتلاء عرش أفضل اللاعبين في العالم.

وأوضحت صحيفة "إل بايس" الأسبانية ، التي أعطى مراسلها صوته للثلاثي ليونيل ميسي وأنطوان جريزمان وأندريس إنييستا في التصويت على جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2016: "زيوريخ كانت بيضاء" في إشارة إلى لون قميص الريال وكذلك الجليد الذي غطى المدينة السويسرية.