قال «أحمد الأسدي» المتحدث باسم قوات الحشد الشعبي العراقي: إن القوات العراقية المتمثلة بقوات الحشد الشعبي ستقبض على زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبي بكر البغدادي قبل الأمريكان.

وأضاف الأسدي في حوار مع مراسل إرنا في بغداد وصلتنا معلومات تفيد باختفاء البغدادي في منطقة بين «البعاج» و«القيروان» بالقرب من الحدود العراقية- السورية.

وأشار إلى تنافس الأمريكان مع العراقيين لقنص البغدادي قائلا: إن القوات العراقية المتمثلة بالقوات المسلحة والحشد الشعبي تتعاون لجمع المعلومات حول البغدادي وتحركاته وتنسق من اجل قنصه.

وفي معرض رده على سؤال فيما اذا كان الأمريكان يريدون القبض على «أبوبكر البغدادي» كسابقتهم في إلقاء القبض على المتزعمين الآخرين للعصابات الإرهابية مثل «اسامة بن لادن» و«أبومصعب الزرقاوي» و«أبوعمر البغدادي» أجاب: المهمات المخولة للبغدادي من قبل الاستكبار العالمي لم تنته بعد.

وأوضح الأسدي أن هذا الارهابي رغم عدم ظهوره للعيان وعدم نشر اي اصدارات صوتية له الا اننا نعتقد أنه لازال حيا ولم ينته بعد مما كلف به من قبل الاستكبار العالمي.

وعن موعد بدء العملية السادسة لتحرير الموصل من قبل الحشد الشعبي قال: «لقد تهيأت الظروف وستنطلق العملية قريبا».

وحول عدد المدنيين المتواجدين في مدينة تلعفر الواقعة على بعد 50 كيلومترا غربي الموصل اوضح: «هناك آلاف من المدنيين في تلعفر وحسب بعض التقريرات فقد قامت داعش باختطاف العشرات أو المئات من الإيزديات في هذه المدينة».

وشدد على أهمية تحرير تلعفر قائلا: إن ذلك سيؤثر إيجابيا على عملية تحرير الموصل ويحسم حرب الموصل لأن داعش فقد القدرة على التصدي للقوات العراقية في الموصل.