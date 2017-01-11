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رقم الخبر: 184727 تاريخ النشر: كانون الثاني 11, 2017 الوقت: 13:56 الاقسام: محليات  
أحد شوارع طهران سيحمل اسم "آية الله هاشمي رفسنجاني"

أحد شوارع طهران سيحمل اسم "آية الله هاشمي رفسنجاني"

أعلن رئيس لجنة تسمية المناطق والأحياء والشوارع والميادين في مجلس محافظة العاصمة طهران "مجتبى شاكري" إنه سيتم بحث تسمية أحد الشوارع والحدائق في طهران باسم آية الله هاشمي رفسنجاني.

اشار رئيس لجنة تسمية المناطق والأحياء والشوارع والميادين في مجلس محافظة العاصمة طهران "مجتبى شاكري" إلى إن اقتراح تسمية أحد الشوارع والحدائق في العاصمة طهران باسم آية الله هاشمي رفسنجاني سيناقش في اللجنة المخصصة.
وأضاف شاكري إن هذه الخطوة تحتاج إلى الحصول على تقرير حول اسامي الشوارع والحدائق التي قيد البناء حالياً من قجانب الجهات المختصة المسؤولة عن البناء والعمران في العاصمة طهران.
وأشاد رئيس لجنة تسمية المناطق والأحياء والشوارع والميادين في مجلس محافظة العاصمة طهران بدور آية الله هاشمي رفسنجاني البناء في انتصار الثورة الاسلامية، مضيفاً إن الايرانيين وحدوا صفوفهم أمس خلف قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي في الصلاة على جثمان آية الله هاشمي رفسنجاني.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/مهر
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