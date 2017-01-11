وأعرب اردوغان عن أسفه لوفاة الشيخ رفسنجاني، معتبرا ان الفقيد كان رجل دولة محترم وعالما، وقد لعب دورا مهما في تنمية العلاقات والتعاون بين ايرن وتركيا.

ومما جاء في برقيته، باسمي وباسم الشعب التركي أعزيكم وأعزي الشعب الايراني الصديق والشقيق وعلي رأسهم عائلة وذوي المرحوم بهذا المصاب.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو وكذلك الرئيس التركي السابق عبد الله غل قد عزيا برحيل آية الله رفسنجاني، علي حسابهما في موقع تويتر للتوصال الاجتماعي.

