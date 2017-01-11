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رقم الخبر: 184726 تاريخ النشر: كانون الثاني 11, 2017 الوقت: 13:56 الاقسام: محليات  
اردوغان يعزي الحكومة والشعب الايراني برحيل رفسنجاني

اردوغان يعزي الحكومة والشعب الايراني برحيل رفسنجاني

وجه الرئيس التركي رجيب طيب اردوغان برقية الي رئيس الجمهورية الاسلامية حسن روحاني عزا فيها الحكومة والشعب الايراني برحيل آية الله أكبر هاشمي رفسنجاني.

وأعرب اردوغان عن أسفه لوفاة الشيخ رفسنجاني، معتبرا ان الفقيد كان رجل دولة محترم وعالما، وقد لعب دورا مهما في تنمية العلاقات والتعاون بين ايرن وتركيا.
ومما جاء في برقيته، باسمي وباسم الشعب التركي أعزيكم وأعزي الشعب الايراني الصديق والشقيق وعلي رأسهم عائلة وذوي المرحوم بهذا المصاب.
وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو وكذلك الرئيس التركي السابق عبد الله غل قد عزيا برحيل آية الله رفسنجاني، علي حسابهما في موقع تويتر للتوصال الاجتماعي.
 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ارنا
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