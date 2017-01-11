عثرت وحدات الهندسة في الجيش السوري على مواد كيميائية سعودية المصدر من مخلفات المجموعات المسلحة في أحد أحياء حلب القديمة وذلك خلال عمليات الجيش المتواصلة في تمشيط الأحياء الشرقية.

وأفادت وسائل الاعلام أن المواد هي عبارة عن كبريت وكلور ومواد أولية للحبيبات البلاستيكية في مخزن للإرهابيين في حلب القديمة.

ولفت أن هذه المواد الكيميائية كان يستخدمها المسلحون في صناعة المتفجرات واستهداف المناطق السكنية في حلب.

وعلى صعيد متصل خرقت المجموعات المسلحة المتمركزة بريف حلب الغربي اتفاق وقف إطلاق النار باستهدافها حي حلب الجديدة عند محيط مشفى الرجاء بعدد من القذائف المتفجرة دون ورود معلومات عن إصابات.

في المقابل استهدف الجيش السوري قواعد النار التابعة للمسلحين في المنصورة وخوابي العسل بريف حلب الغربي التي أطلقت عدداً من القذائف باتجاه حي حلب الجديدة.