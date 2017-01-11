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رقم الخبر: 184720 تاريخ النشر: كانون الثاني 11, 2017 الوقت: 14:00 الاقسام: عربيات  
مقتل مسؤول في «لواء الحق» وإثنين آخرين في إدلب

مقتل مسؤول في «لواء الحق» وإثنين آخرين في إدلب

افاد مراسل قناة «العالم الأخبارية» عن مقتل أحد مسؤولي ما يسمى بـ «لواء الحق» المدعو حامد الزوبع الملحم والملقب بـ «ابو نامس الجبوري» بريف ادلب.

كما قتل اثنان آخران من عناصر هذه الجماعة وهما مثقال ومحمد الفاضل الملحم إثر غارة جوية استهدفت «اللواء» في بلدة تفتناز بريف ادلب الشمالي الشرقي.

وأفادت مصادر ميدانية بأن الطيران الروسي استهدف بغارتين جويتين منزلاً في مدينة تفتناز، ما تسبب بمقتل ثلاثة من عناصر لواء الحق من أبناء مدينة الحسكة، وهم: «مثقال فاضل الملحم (أبو حواس)، حامد الزوبع الملحم (أبو نامس)، محمد فاضل الملحم (أبو متعب)»، إضافة إلى جرحى وعالقين تحت الأنقاض، ودمار كبير واشتعال النيران في عدد من منازل المدينة.

كما شهدت مدينة إدلب وبلدة طعوم القريبة منها سلسلة غارات جوية ليلية، أدت إلى دمار كبير في كل منهما، دون ورود أنباء عن سقوط ضحايا.

 

 
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مصدر الخبر: العالم
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