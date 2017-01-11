بعد أكثر من عام على تورطها في العدوان على اليمن وارتكابها المجازر بحق مدنييه العزّل، وسط اتهامات منظمات حقوقية باستخدامها قنابل محرمة دولياً، كشف وزير الحرب البريطاني مايكل فالون عن عدد القنابل العنقودية التي سبق لبلاده أن وردتها للسعودية، وذلك في خضم فضيحة متعلقة باستخدام هذه الأسلحة الفتاكة في اليمن.

ونقلت صحيفة "الغارديان" عن رسالة بعثها الوزير فالون إلى النواب البريطانيين رداً على طلبهم تعليق بيع الأسلحة إلى السعودية، ذكر فيها أن لندن سلمت الرياض 500 قنبلة عنقودية في الفترة بين 1986 و1989.

وكان فالون قد قال الشهر الماضي "إنّ استخدام السعودية لهذه القنابل لم يشكل انتهاكاً للقانون الدولي"، مضيفاً "إنّه طلب إلى الحكومة السعودية تدمير ما تبقى لديها من هذه القنابل".

وسبق لحركة "أنصار الله" أن حمّلت لندن مسؤولية الجرائم التي ارتكبت في الأراضي اليمنية باستخدام قنابل عنقودية بريطانية الصنع.

وفي تقرير سابق لها نشر الشهر الماضي، ذكرت "الغارديان" أن الحكومة البريطانية تلقت نتائج تحقيق تؤكد استخدام قنابل عنقودية بريطانية الصنع من قبل ما يُسمى "التحالف العربي" بقيادة السعودية خلال الحرب في اليمن.

وقال مصدر حكومي لـ"الغادريان" "إن وزير الحرب البريطاني ووزراء آخرين، اطلعوا على نتائج التحقيق في تشرين الثاني الماضي".

من جهتها، نفت السعودية قطعيًا كافة الاتهامات بشأن اعتماد مثل هذه الأسلحة التي يحظر استخدامها في المناطق المأهولة، لدى توجيه الغارات على اليمن.



