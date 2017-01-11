أقيمت في حسينية "الامام الخميني (رض)" مراسم تأبين رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الفقيد آية الله الشيخ اكبر هاشمي رفسنجاني من قبل قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي.

وافاد الموقع الالكتروني لمكتب حفظ ونشر مؤلفات آية الله العظمى السيد الخامنئي، انه اقيمت في حسينية "الامام الخميني (رض)" صباح اليوم (الاربعاء) مراسم تأبين رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الفقيد حجة الاسلام والمسلمين هاشمي رفسنجاني من قبل قائد الثورة الاسلامية آية الله الخامنئي وبحضوره و كذلك بحضور كبار المسؤولين الايرانيين و وفود أجنبية و ممثلي البعثات الدبلوماسية.



