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رقم الخبر: 184717 تاريخ النشر: كانون الثاني 11, 2017 الوقت: 12:47 الاقسام: محليات  
إقامة مراسم تأبين الفقيد الشيخ رفسنجاني بحضور قائد الثورة الاسلامية

إقامة مراسم تأبين الفقيد الشيخ رفسنجاني بحضور قائد الثورة الاسلامية

أقيمت في حسينية "الامام الخميني (رض)" مراسم تأبين رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الفقيد آية الله الشيخ اكبر هاشمي رفسنجاني من قبل قائد الثورة الاسلامية.

أقيمت في حسينية "الامام الخميني (رض)" مراسم تأبين رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الفقيد آية الله الشيخ اكبر هاشمي رفسنجاني من قبل قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي.
وافاد الموقع الالكتروني لمكتب حفظ ونشر مؤلفات آية الله العظمى السيد الخامنئي، انه اقيمت في حسينية "الامام الخميني (رض)" صباح اليوم (الاربعاء) مراسم تأبين رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الفقيد حجة الاسلام والمسلمين هاشمي رفسنجاني من قبل قائد الثورة الاسلامية آية الله الخامنئي وبحضوره و كذلك بحضور كبار المسؤولين الايرانيين و وفود أجنبية و ممثلي البعثات الدبلوماسية.

 

 
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