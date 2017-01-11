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رقم الخبر: 184716 تاريخ النشر: كانون الثاني 11, 2017 الوقت: 12:42 الاقسام: محليات  
الرئيس التنفيذي في افغانستان يصل الى طهران

الرئيس التنفيذي في افغانستان يصل الى طهران

وصل الرئيس التنفيذي لحكومة الوحدة الوطنية الافغانية عبد الله عبد الله الى طهران صباح يوم الاربعاء على رأس وفد رفيع من بلاده للمشاركة في مراسم تأبين الفقيد آية الله هاشمي رفسنجاني.

وسيجتمع عبد الله خلال الزيارة بكبار المسؤولين الايرانيين للتباحث حول تعزيز التعاون الثنائي على مختلف الصعد.

ويضم الوفد الافغاني المرافق لعبد الله مستشاره الثقافي فاضل سانجاركي والنائب الثاني لرئيس البلاد سرور دانش ومساعد الرئيس التنفيذي محمد محقق ووزير الخارجية صلاح الدين رباني ووزيري النقل والمواصلات وتنمية القرى بالاضافة الى عدد من المستشارين والصحفيين.

وكان القادة الافغان قد اعربوا عن تعازيهم للحكومة والشعب الايراني بوفاة رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في ايران آية الله اكبر هاشمي رفسنجاني.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ فارس
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