الرئيس التنفيذي في افغانستان يصل الى طهران وصل الرئيس التنفيذي لحكومة الوحدة الوطنية الافغانية عبد الله عبد الله الى طهران صباح يوم الاربعاء على رأس وفد رفيع من بلاده للمشاركة في مراسم تأبين الفقيد آية الله هاشمي رفسنجاني.