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رقم الخبر: 184714 تاريخ النشر: كانون الثاني 11, 2017 الوقت: 09:53 الاقسام: محليات  
المرجع الديني السيستاني يعزي بوفاة آية الله هاشمي رفسنجاني

المرجع الديني السيستاني يعزي بوفاة آية الله هاشمي رفسنجاني

قدّم المرجع الديني الأعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني، الثلاثاء، تعازيه إلى أسرة رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام آية الله اكبر هاشمي رفسنجاني بوفاة الأخير إثر نوبة قلبية.

وقال السيستاني في برقية تعزية ، "جناب الفاضل المحترم محمد هاشمي، تألمنا وتأسفنا كثيراً بنبأ رحيل اخوكم المكرم جناب حجة الإسلام والمسلمين الحاج الشيخ اكبر هاشمي رفسنجاني (طاب ثراه)".
وأضاف "أني أقدم لكم وللعائلة المحترمة التعازي بفقدانه راجياً من الله المنان للمرحوم علو الدرجات ولجميع أسرته الصبر الجميل والأجر الجزيل".
وتوفي رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام آية الله هاشمي رفسنجاني، مساء الأحد (8 كانون الثاني 2017)، عن عمر ناهز 83 عاما إثر نوبة قلبية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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