المرجع الديني السيستاني يعزي بوفاة آية الله هاشمي رفسنجاني قدّم المرجع الديني الأعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني، الثلاثاء، تعازيه إلى أسرة رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام آية الله اكبر هاشمي رفسنجاني بوفاة الأخير إثر نوبة قلبية.