الوفاق/خاص/مختار حداد - قال آية الله الشيخ محمد حسن اختري رئيس المجمع العالمي لأهل البيت (عليهم السلام) في تصريح خاص للوفاق: إن الثورة الاسلامية مستمرة وأنها وصلت الى قمتها وأن نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية أصبح قوياً واحتل مكانة مهمة في العالم.

الوفاق/خاص/مختار حداد - قال آية الله الشيخ محمد حسن اختري رئيس المجمع العالمي لأهل البيت (عليهم السلام) في تصريح خاص للوفاق: إن الثورة الاسلامية مستمرة وأنها وصلت الى قمتها وأن نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية أصبح قوياً واحتل مكانة مهمة في العالم.

وأضاف: كما قال الامام الخميني (قدس سره الشريف) أن الثورة مستمرة حتى بعد رحيله ولكن فقدان مثل هذه الشخصيات خسارة بالنسبة لنا، ولكن من خلال الصمود واخلاص وجهاد الشعب والإتكال على الله عز وجل وسواعد الشباب الايرانيين فان الثورة مستمرة، ولن يحدث أي خلل في هذه المسيرة وستبقى ذكرى الشيخ هاشمي رفسنجاني خالدة في ذاكرة الثورة الاسلامية.

بدوره قال الشيخ سعيد مهدوي كني رئيس جامعة الامام الصادق (عليه السلام): منذ انطلاقة الثورة الاسلامية في عام 1963 بقيادة الامام الخميني (قدس سره الشريف)، كان للراحل آية الله هاشمي رفسنجاني نشاط كبير وواسع في الثورة الاسلامية ولعب دوراً كبيراً خلال هذه الفترة وأنه كان حاضراً في جميع ساحات الثورة.

وأضاف نجل الشيخ مهدوي كني عن الرئيس الفقيد لمجلس خبراء القيادة: نظراً لدور آية الله هاشمي رفسنجاني، يعتبر رحيل مثل هذه الشخصيات خسارة كبيرة ولكن التجربة أثبتت أنه بعد رحيل مثل هؤلاء الرجال العظام: فإن الله سبحانه وتعالى يدعم هذه المسيرة وتأتي شخصيات تحل مكان هؤلاء والمسيرة مستمرة على الرغم من ان الدور البارز لهؤلاء الرجال لا يمكن تعويضه.

وأضاف: إن ما كان يميز شخصية الشيخ هاشمي رفسنجاني هو نشاطه الكبير وبصماته البارزة في الكثير من الامور والتطورات في البلاد.

وقال: احياناً كان البعض ينتقد الفقيد ولكن هذا لم ينقص شيئاً من مكانة ودور هذا الرجل العظيم وأن مجيء هذا العدد الهائل من ابناء الشعب الايراني في مراسم تشييع جثمان الراحل يؤكد على مكانة هذا العالم الجليل والذي كان رفيق الامام الراحل وقائد الثورة والذي سيبقى دوماً في ذاكرة الشعب.