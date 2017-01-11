واصل زعماء وقادة العالم بمواساة ايران حكومة وشعبا برحيل الشيخ هاشمي رفسنجاني حيث ارسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة تعزية الى نظيره الايراني حسن روحاني بمناسبة رحيل رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام آية الله هاشمي رفسنجاني، اشاد فيها بدور الراحل طيلة السنوات الماضية.

كما حضر الممثل الخاص للخارجية الروسية بارانوف، الثلاثاء، الى مبنى سفارة الجمهورية الاسلامية في موسكو وقدم تعازيه بوفاة آية الله هاشمي رفسنجاني.

كما نعى رئيس جمهورية ارمينيا سرج سركيسيان آية الله هاشمي رفسنجاني الذي توفي مساء الاحد اثر عارض قلبي.

وعزى سركيسيان على صفحته في موقع تويتر ايران حكومة وشعبا بوفاة آية الله هاشمي رفسنجاني.

كما نعى رئيس الوزراء الارميني كارن كارابتيان، آية الله اكبر هاشمي رفسنجاني الرئيس الفقيد لمجمع تشخيص مصلحة النظام.

واعلنت سفارة ايران لدى ارمينيا ان كارابتيان قدم تعازيه لسفير ايران لدى يريفان كاظم سجادي وايران حكومة وشعبا واصفا آية الله هاشمي بالشخصية البارزة في نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية.

من جهته عزى المتحدث بإسم البيت الأبيض، جوش إرنست بوفاة رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني آية الله هاشمي رفسنجاني.

ونقلت وكالة اسوشيتدبرس عن جوش ارنست قوله بأن آية الله رفسنجاني كان شخصية بارزة في تاريخ الجمهورية الإسلامية الإيرانية وان الولايات المتحدة الامريكية تقدم تعازيها للشعب الإيراني.

وفي السياق بعث ملك الاردن عبدالله الثاني، الاثنين، برقية تعزية الى رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حسن روحاني، بوفاة الرئيس الإيراني الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم الرئيس روحاني والشعب الإيراني الشقيق، جميل الصبر وحسن العزاء.

كما أعرب رئيس جمهورية آذربايجان الهام علييف في برقيتين منفصلتين لقائد الثورة الإسلامية ورئيس الجمهورية عن تعازيه برحيل رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام آية الله أكبر هاشمي رفسنجاني.

وأعرب الرئيس الآذربايجاني الإثنين عن مواساته برحيل آية الله هاشمي رفسنجاني مشيراً الى دوره في إنتصار الثورة الإسلامية.

كما بعث الرئيس السيريلانكي مايتريبالا سريسينا ببرقية الى رئيس الجمهورية الاسلامية حسن روحاني عزاه فيها برحيل رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام آية الله أكبر هاشمي رفسنجاني.

فقد استلمت السفارة الايرانية في كولومبو، الثلاثاء، برقية الرئيس السيريلانكي لنظيره الايراني، معربا عن أسفه الشديد لرحيل آية الله أكبر هاشمي رفسنجاني.

بدوره أعرب رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، جيكوب زوما، عن تعازيه للحكومة والشعب الإيراني برحيل رئيس تشخيص مصلحة النظام آية الله هاشمي رفسنجاني.

وفي بيان له الإثنين أعرب زوما عن تعازيه للحكومة والشعب الإيراني نيابه عن حكومة وشعب جنوب أفريقيا وقال: إن هاشمي رفسنجاني كان من الداعمين لتعزيز العلاقات السياسية والإقتصادية بين إيران ودول أفريقيا وخاصة جنوب أفريقيا.

كما تلقى الرئيس الايراني حسن روحاني برقية تعزية من نظيره رئيس جمهورية ساحل العاج الحسن واتارا، بوفاة رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام آية الله اكبر هاشمي رفسنجاني.

من جهته اعتبر رئيس المجلس الأعلى بجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي، واصف طالب اوف، آية الله هاشمي رفسنجاني بانه كان شخصية مهمة وكبيرة للجمهورية الاسلامية الايرانية ولجمهورية آذربايجان كذلك.

جاء ذلك في كلمة كتبها طالب اوف في سجل التعازي خلال حضوره في مقر القنصلية الايرانية في جمهورية نخجوان يرافقه وفد من كبار المسؤولين من هذه الجمهورية ذات الحكم الذاتي.

ووصف طالب اوف، آية الله هاشمي رفسنجاني بانه كان ذا شخصية مهمة ومؤثرة ليس لايران فقط بل لجمهورية آذربايجان ايضا.

من جهته بعث رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري برقية تعزية الى رئيس الجمهورية حسن روحاني اعرب فيها عن أحر تعازيه بوفاة رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام آية الله اكبر هاشمي رفسنجاني.

وأعرب الحريري عن بالغ أساه بنبأ وفاة الرئيس الايراني السابق ورئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في ايران آية الله اكبر هاشمي رفسنجاني.

واضاف رئيس الوزراء اللبناني: ان ايران تفقد بغيابه رجلا من طليعة مؤسسي الجمهورية الاسلامية الايرانية وشخصية بارزة عُرفت باعتدالها وانفتاحها وعملها على بناء علاقات صداقة مع العديد من دول العالم.

كما أبرق رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الى قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي معزيا بوفاة رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام آية الله اكبر هاشمي رفسنجاني.

وجاء في هذه البرقية: بإسمي وبإسم مجلس النواب اللبناني، أقدم لسماحتكم أحر التعازي بوفاة سماحة آية الله علي اكبر هاشمي رفسنجاني احد اعمدة ثورتكم المباركة والشخصية التي لعبت حتى اللحظة الاخيرة من حياتها ادوارا رئاسية وبرلمانية وحكومية وكان على رأس أهم مؤسسة ايرانية لتشخيص مصلحة النظام.

بدوره بعث رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني برقية الى رئيس الجمهورية الاسلامية حجة الاسلام حسن روحاني قدم فيها تعازيه بوفاة آية الله هاشمي رفسنجاني.

ووصف بارزاني في برقية التعزية هذه رحيل آية الله هاشمي رفسنجاني بالخسارة الكبيرة سائلا المولى القدير ان يمن على مسؤولي الجمهورية الاسلامية الايرانية واسرة الفقيد والشعب الايراني الصبر والسلوان.

واعرب عن مواساته لأسرة الفقيد والشعب الايراني سائلا الباري التعالى ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

كما بعث نائب الامين العام للاتحاد الوطني الكردستاني كوسرت رسول، برقية تعزية الى سماحة قائد الثورة الاسلامية بوفاة آية الله هاشمي رفسنجاني واصفا الفقيد من الشخصيات المؤثرة في انتصار الثورة الاسلامية.

كما بعث نجل جلال طالباني مساعد رئيس الوزراء اقليم كردستان قباد طالباني، برقية تعزية الى الرئيس روحاني بوفاة آية الله هاشمي رفسنجاني.

كما أعرب الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي عن تعازيه برحيل رئيس تشخيص مصلحة النظام آية الله اكبر هاشمي رفسنجاني واصفاً إياه بأنه كان من دعاة الحرية.

وفي تغريدة له على صفحته للتواصل الإجتماعي الإثنين، قال كرزاي: إن آية الله هاشمي رفسنجاني لعب دوراً مهماً في تأسيس نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأن تاريخه الكبير سوف يُخلّد ولن يُنسى أبداً.