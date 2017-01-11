تواصلت ردود الافعال حول رحيل آية الله الشيخ علي اكبر هاشمي رفسنجاني، فقد أبرق العلامة السيد علي فضل الله الى قائد الثورة الاسلامية سماحة السيد علي الخامنئيّ، معزياً، وجاء في البرقية:

إنا لله وإنا إليه راجعون

بمزيدٍ من التَّسليم بقضاء الله، تلقّينا نبأ وفاة سماحة آية الله الشيخ علي أكبر هاشمي رفسنجاني، رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام في الجمهورية الإسلامية في إيران، هذه الشخصية التي تركت بصماتها الواضحة في كل المراحل التي مرت بها الجمهورية الإسلامية في إيران.

إنَّ غياب الشيخ رفسنجاني يمثل خسارة كبيرة لإيران والعالم الإسلاميّ، نظراً إلى الدور الكبير الذي قام به للنهوض بإيران وإنجاح التجربة الإسلامية.

إنَّنا في هذه المناسبة، إذ نتقدّم من قائد الجمهورية الإسلامية سماحة السيد علي الخامنئيّ، ومن عائلة الفقيد، ومن الشعب الإيراني العزيز، بأسمى آيات العزاء والمواساة، نرى في استمرار المبادئ والقيم التي حرص عليها طوال حياته، وعمل على تثبيتها، وفي مقدّمتها العدل والإصلاح والحوار والانفتاح في الداخل، والوحدة الإسلامية ومواجهة الظلم والطغيان في الخارج، خير عزاء أمام هذا المصاب والخسارة.

كما نعى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان الى المسلمين وفاة رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام آية الله اكبر هاشمي رفسنجاني، قائلاً: إن آية الله رفسنجاني قضى معظم عمره الشريف في خدمة الأمة الاسلامية.

وتقدم قبلان بأحر التعازي الى مراجع الدين العظام والحوزات العلمية، ولا سيما قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي والرئيس الإيراني حسن روحاني، سائلا المولى ان يتغمد الراحل بواسع رحمته، وان يحفظ ايران والامة الاسلامية بشعوبها وعلمائها.

وبدوره رأى رئيس (لقاء علماء صور ومنطقتها) في لبنان العلامة الشيخ علي ياسين أن برحيل رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام آية الله الشيخ علي أكبر هاشمي رفسنجاني يفتقد الإسلام المحمدي الأصيل وقوى المقاومة والممانعة رجلا من رجالاتهم الأوفياء.

واعتبر أن قضايانا المحقة وعلى رأسها قضية فلسطين خسرت هذا الشيخ الجليل، الذي كان مخلصا في دعمه لمقاومتها، ويفتقده لبنان وشعبه أبا وأخا عزيزا ومخلصا له ولقضاياه.

من جهته بعث (تجمع العلماء المسلمين في لبنان) برقيات تعزية منفصلة الى قائد الثورة الاسلامية في إيران آية الله العظمى السيد علي الخامنئي ورئيس الجمهورية حسن روحاني وعدد من المسؤولين الايرانيين اعرب فيها عن تعازيه بوفاة رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام آية الله اكبر هاشمي رفسنجاني.

وتقدم تجمع العلماء المسلمين في لبنان ولسماحة قائد الثورة بأحر آيات العزاء سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، وأن يمن على الأمة الإسلامية عامة والجمهورية الإسلامية الإيرانية خاصة بمن يخلفه ويسد الثغرة التي تركها إنه نعم المولى ونعم النصير.

كما أبرق رئيس حزب الوفاق الوطني اللبناني بلال تقي الدين، الى رئيس الجمهورية حسن روحاني معزيا بوفاة رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام آية الله أكبر هاشمي رفسنجاني، واصفاً الفقيد بأنه كان أحد أبرز رموز الثورة الاسلامية في ايران ومؤسسيها، الى جانب الامام الخميني (رض). ولقد سعى طوال حياته الى المحافظة على مبادئ هذه الثورة وإعمار إيران وتطويرها وجعلها رقما صعبا على خارطة العالم.

وبعث رئيس التنظيم القومي الناصري اللبناني سمير شركس برقية تعزية الى السفير الايراني محمد فتح علي، في لبنان، قدم فيها التعازي بوفاة رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام آية الله اكبر هاشمي رفسنجاني.

كما بعث رئيس (اللقاء الديموقراطي) اللبناني النائب وليد جنبلاط برقية الى قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامئني والرئيس الإيراني حسن روحاني معزيا بوفاة رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام آية الله أكبر هاشمي رفسنجاني.

واعتبر جنبلاط أنه كان للأدوار السياسية التي لعبها الرئيس الراحل التأثير الكبير في مجريات الأحداث داخل إيران وخارجها.

من جانبه عزى حزب الدعوة الاسلامية العراقي السيد الامام الخامنئي والحكومة والشعب الايراني بوفاة آية الله الشيخ اكبر هاشمي رفسنجاني.

وجاء في بيان اصدره المكتب الاعلامي للحزب: يعزي حزب الدعوة الاسلامية قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي والحكومة والشعب الايراني الصديق بوفاة حجة الاسلام والمسلمين الشيخ هاشمي رفسنجاني الذي كان رمزا من رموز الجهاد والتضحية في سبيل إعلاء كلمة الله ونصرة الحق.

ووصف البيان الشيخ الراحل رفسنجاني، بأنه كان ركنا من اركان الثورة الاسلامية المباركة في جمهورية ايران الاسلامية، وكان له الدور الفاعل والمؤثر في قيادتها وتثبيت اركانها في اصعب الظروف التي واجهتها على مدى عقود بعد نجاحها.

كما عزى الامين العام للحركة الاسلامية في العراق احمد الاسدي، قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي بوفاة رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الشيخ هاشمي رفسنجاني.

واضاف: بهذه المناسبة الاليمة تتقدم الحركة الاسلامية في العراق كتائب جند الامام، بأحر التعازي والمواساة لقائد الثورة الاسلامية الامام السيد علي الخامنئي والى الجمهورية الاسلامية في ايران حكومة وشعبا مؤمنين بان مسيرة الثورة والنظام الاسلامي ستستمر بعزيمة اكبر وارادة صلبة لا تلين في مواجهة التحديات التي تحيط بالثورة والنظام الاسلامي.. مع ان رحيل الشيخ الرفسنجاني خسارة كبيرة ليس لايران وحدها انما لعموم الساحة الاسلامية.

وفي السياق اصدر عدد من العلماء في منطقة كشمير برقية تعزية مشتركة قدموا فيها تعازيهم الى قائد الثورة الاسلامية والشعب الايراني وعائلة رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام آية الله اكبر هاشمي رفسنجاني بوفاة هذا المجاهد الذي لم يعرف الكلل وكان رفيق درب مؤسس الجمهورية الاسلامية الايرانية.

كما أعرب رئيس الرابطة الإسلامية الأفغانية صلاح الدين رباني عن تعازيه للشعب والحكومة في إيران برحيل رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام آية الله أكبر هاشمي رفسنجاني واصفاً إياه بأنه كان من كبار المدافعين عن الجهاد المقدس في أفغانستان.

كما نعي الباحث البارز في العلاقات الدولية والخبير السياسي في مؤسسة الدراسات الشيعية في واشنطن، عباس الكاظم، نعى آية الله هاشمي رفسنجاني واصفا الفقيد رمزا للإصلاح والحرية في ايران.

وبعث عدد من علماء الدين في الهند، العديد من البرقيات عزوا فيها قائد الثورة الاسلامية والشعب الايراني برحيل رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام آية الله أكبر هاشمي رفسنجاني.

ووصف حجة الاسلام السيد قلب جواد صادق نقوي الأمين العام لجمعية علماء الهند، الراحل رفسنجاني بالمناضل البارز ومفسر القرآن الكريم الذي افنى حياته في جهاد الطاغوت والدفاع عن منجزات الثورة الاسلامية.