تداول ناشطون عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مقطع فيديو يرصد لحظة التفجير الانتحاري الذي استهدف كمين “المطافي” في منطقة العريش شمال سيناء المصرية، والذي أسفر عن مقتل 13 شخصا وإصابة العشرات.

وبحسب الفيديو المتداول، فقد سمع دوي تبادل لإطلاق النيران قبل أن يتبعه التفجير الانتحاري الذي هز أرجاء المنطقة وأدى إلى صعود كتلة نارية كبيرة تدل على أن كمية المتفجرات المستخدمة كبيرة.

وكان مصدر امني قد كشف أن انتحاريا استخدم سيارة مفخخة تابعة لشركة النظافة تمت سرقتها منذ أيام في العملية الإرهابية.

وأوضح أنه عقب التفجير هاجمت العناصر المتشددة الكمين بأسلحة آلية وقذائف “آر بي جي”، ووقعت اشتباكات عنيفة مع المهاجمين.