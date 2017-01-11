  • الأربعاء ١٢ ربیع الثانی ١٤٣٨
  • الأربعاء , يناير 11, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 184705 تاريخ النشر: كانون الثاني 10, 2017 الوقت: 18:24 الاقسام: عربيات  
مصر.. تفجير انتحاري يستهدف كمين المطافي شمال سيناء

مصر.. تفجير انتحاري يستهدف كمين المطافي شمال سيناء

تداول ناشطون عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مقطع فيديو يرصد لحظة التفجير الانتحاري الذي استهدف كمين “المطافي” في منطقة العريش شمال سيناء المصرية، والذي أسفر عن مقتل 13 شخصا وإصابة العشرات.

وبحسب الفيديو المتداول، فقد سمع دوي تبادل لإطلاق النيران قبل أن يتبعه التفجير الانتحاري الذي هز أرجاء المنطقة وأدى إلى صعود كتلة نارية كبيرة تدل على أن كمية المتفجرات المستخدمة كبيرة.

وكان مصدر امني قد كشف أن انتحاريا استخدم سيارة مفخخة تابعة لشركة النظافة تمت سرقتها منذ أيام في العملية الإرهابية.

وأوضح أنه عقب التفجير هاجمت العناصر المتشددة الكمين بأسلحة آلية وقذائف “آر بي جي”، ووقعت اشتباكات عنيفة مع المهاجمين.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0685 sec