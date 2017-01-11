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رقم الخبر: 184704 تاريخ النشر: كانون الثاني 10, 2017 الوقت: 18:21 الاقسام: عربيات  
وزير الخارجية السوداني: أردوغان يزور الخرطوم فبراير القادم

وزير الخارجية السوداني: أردوغان يزور الخرطوم فبراير القادم

قال وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور: إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سيزور الخرطوم في فبراير/شباط المقبل بدعوة رسمية من نظيره السوداني عمر البشير.

وأكد غندور أن "العلاقات التركية السودانية ممتازة وفي أفضل حالتها، ولعل العلاقات الاقتصادية على وجه الخصوص ستشهد في المرحلة المقبلة طفرة كبيرة جداً".

وأضاف: "على الرغم من الاستثمارات التركية الموجودة في السودان، لكن التبادل التجاري بين البلدين والعلاقات الاقتصادية يمكن أن يكونا أفضل من ذلك بكثير".

وتوقع الوزير السوداني أن "تفتح زيارة الرئيس أردوغان القادمة إلى السودان آفاقاً جديدة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين".

ومنذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في تركيا عام 2002، شهدت العلاقات الثنائية مع السودان تحسناً ملحوظاً، حيث تضاعفت الاستثمارات التركية في السودان إلى ملياري دولار.

ويتجاوز التبادل التجاري بين البلدين 400 مليون دولار.

 

 

 
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مصدر الخبر: الخرطوم ـ وكالات
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