قالت وزارة الخارجية الإيطالية، إنها" ستعيد سفيرها إلى ليبيا لتصبح بذلك أول بعثة دبلوماسية غربية تعيد فتح أبوابها في طرابلس".

وكانت إيطاليا أغلقت سفارتها في ليبيا عام 2015 بعد انخراط الفصائل المتنافسة في صراع سمح لمهربي البشر النشطين بالإفلات من العقاب ولتنظيم "الدولة الإسلامية" بتأسيس موطئ قدم له.

وقالت الوزارة في بيان، إن السفير قدم أوراق اعتماده للحكومة المحلية، الثلاثاء. وقالت متحدثة باسم الوزارة، إن السفير سيبدأ على الفور عمله من طرابلس نظراً لحصوله في ديسمبر/ كانون الأول على موافقة حكومة رئيس الوزراء، فائز السراج، المدعومة من الأمم المتحدة.