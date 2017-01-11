وذكرت صفحات سعودية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن اعتقال المشيخص جاء بعد أيام من تلقيه إخطارا من قبل شرطة القطيف، قبل أن يتم نقله إلى هيئة التحقيق والادعاء العام في الدمام؛ للتحقيق معه.

وبعد اعتقال المشيخص، العضو المؤسس في مركز العدالة لحقوق الإنسان (غير مرخص)، اعتقلت السلطات السعودية عصام كوشك، بعد مراجعته البحث الجنائي في مكة المكرمة.

المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان انتقدت اعتقال المشيخص وكوشك، مطالبة الحكومة السعودية بالإفراج الفوري عنهما، ومنحهما حقوقهما في محاكمة عادلة.

واعتبرت المنظمة أن "اعتقالهما دونما تهمة ثابتة هو إجراء تعسفي مرفوض قانونيا، وإن كانت هناك تهم قانونية فيمكن إجراء التحقيق وإقامة محاكمة علنية مفتوحة للجمهور دون قيود، ولا يوجد مبرر قانوني لهذا الاعتقال التعسفي".

* مقتل "ارهابيي الرياض" من قبل قوات الامن

من جهة أخرى، انتشر مقطع فيديو عبر موقع "يوتيوب"، يوثق عملية نفذتها قوات الأمن السعودية شمال الرياض وأسفرت عن مقتل "إرهابيين" اثنين بحسب السلطات.

ويظهر في الفيديو شخصان وهما يطلقان النار بكثافة صوب قوات الامن الذين يردون عليهما ويرديانهما قتيلان.

كما نشرت مواقع إعلامية صورا لمداهمة قوات الأمن للموقع الذي تحصن فيه المشتبه بهما، وصورا لجثث الإرهابيين.

وكانت وزارة الداخلية السعودية أكدت مقتل "إرهابيين" اثنين وإصابة رجل أمن في عملية نفذتها السبت 7 يناير/ كانون الثاني في حي الياسمين شمال العاصمة.

وأضافت الوزارة في بيانها أن المسلحين بادرا بعملية إطلاق النار بشكل كثيف على قوات الأمن بعد أن طوقت مكان تواجدهما داعية إياهما إلى ترك السلاح وتسليم أنفسهما، دون جدوى "مما أوجب تحييد خطرهما خاصة أنهما يرتديان حزامين ناسفين كانا على وشك استخدامهما" بحسب بيان الوزارة.

وأفادت البيان بأن المسلحين سعوديا الجنسية، وثبت ضلوعهما في تصنيع أحزمة ناسفة ومتفجرات نفذ بها عدد من الجرائم الإرهابية وارتباط أحدهما بتنظيم "داعش" الإرهابي.