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رقم الخبر: 184698 تاريخ النشر: كانون الثاني 10, 2017 الوقت: 17:58 الاقسام: عربيات  
الطيران السعودي يرتكب مجزرة بشعة في مدرسة بصنعاء
القوات اليمنية تحكم سيطرتها على مواقع استراتيجية في الحكوم

الطيران السعودي يرتكب مجزرة بشعة في مدرسة بصنعاء

*عشرات القتلى للعدوان في صد زحف لهم باتجاه كهبوب وذباب

استشهد وأصيب 23 يمنيا جلهم من الطلاب والطالبات في حصيلة أولية للمجزرة التي ارتكبها طيران العدوان السعودي الثلاثاء على مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

ونقل موقع "انصار الله" عن مصدر أمني بمديرية نهم أن "طيران العدوان الأمريكي السعودي الغاشم استهدف بعدد من الغارات مدرسة الفلاح ببيت معصار في مديرية نهم ما أدى إلى استشهاد 8 من طلاب وطالبات المدرسة وجرح 15 آخرين في حصيلة أولية للمجزرة".

وأشار المصدر إلى أن فرق الإنقاذ والإسعاف تواصل مهام الإنقاذ والإسعاف وانتشال الضحايا من بين الأنقاض.

وصدت القوات اليمنية المشتركة محاولات مرتزقة العدوان السعودي التقدم باتجاه منطقتي كهبوب وذباب في باب المندب بعد معارك عنيفة سقط فيها عشرات القتلى.

من جانب آخر أحكمت القوات اليمنية سيطرتها على 3 مواقع استراتيجية في منطقة الحكوم بـ مديرية حيفان، وتم تطهير موقعين في جبهة جبل حبشي.

 

 

 
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مصدر الخبر: صنعاء ـ وكالات
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