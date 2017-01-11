*عشرات القتلى للعدوان في صد زحف لهم باتجاه كهبوب وذباب

القوات اليمنية تحكم سيطرتها على مواقع استراتيجية في الحكوم

استشهد وأصيب 23 يمنيا جلهم من الطلاب والطالبات في حصيلة أولية للمجزرة التي ارتكبها طيران العدوان السعودي الثلاثاء على مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

ونقل موقع "انصار الله" عن مصدر أمني بمديرية نهم أن "طيران العدوان الأمريكي السعودي الغاشم استهدف بعدد من الغارات مدرسة الفلاح ببيت معصار في مديرية نهم ما أدى إلى استشهاد 8 من طلاب وطالبات المدرسة وجرح 15 آخرين في حصيلة أولية للمجزرة".

وأشار المصدر إلى أن فرق الإنقاذ والإسعاف تواصل مهام الإنقاذ والإسعاف وانتشال الضحايا من بين الأنقاض.

وصدت القوات اليمنية المشتركة محاولات مرتزقة العدوان السعودي التقدم باتجاه منطقتي كهبوب وذباب في باب المندب بعد معارك عنيفة سقط فيها عشرات القتلى.

من جانب آخر أحكمت القوات اليمنية سيطرتها على 3 مواقع استراتيجية في منطقة الحكوم بـ مديرية حيفان، وتم تطهير موقعين في جبهة جبل حبشي.