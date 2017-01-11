* زاخاروفا: تصريحات واشنطن حول "داعش" سخافة كارثية! * مدير CIA: دعم "المعارضة السورية" كان يهدد بوقوع كارثة * المعارضة السورية تجتمع في أنقرة.. اليوم

أحبطَ الجيش السوري وحلفاؤه محاولات جماعة داعش الارهابية التقدم باتجاه مطار التيفور الاستراتيجي بريف حمص، وتمكنوا من قتل واصابة عدد من الارهابيين.

وفي سياق موازٍ، استشهد مواطنان سوريان واصيب 8 آخرون في قصف للجماعات الارهابية على بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين في ريف إدلب الشمالي مصدره بنش المجاورة.

من جانبها، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الاثنين 9 يناير/ كانون الثاني تنفيذها عملية الإنزال في سوريا في دير الزور بسوريا.

وأكد الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية، جيف ديفيس، أن العملية نفذتها قوة أميركية خاصة مكلفة بملاحقة قادة المسلحين، لكنه أوضح أن حصيلة القتلى بين المتطرفين التي تحدث عنها النشطاء مبالغ فيها.

وكانت تنسيقيات الجماعات المسلحة في سوريا اكدت الثلاثاء أن 25 عنصرا من "داعش" على الأقل قتلوا، وأُسر آخرون بعملية خاصة نفذتها القوات الخاصة للتحالف الدولي في ريف دير الزور الغربي.

وكانت التقارير الأولية قد تحدثت عن تحرير رهينتين لم تعرف جنسيتيهما بعد، نتيجة عملية إنزال في محيط قرية الكبر لعناصر من الكوماندوز، قيل أن بينهم ناطقين باللغة العربية.

وأكد قيادي في قوات سوريا الديمقراطية ان العملية استهدفت سيارات أقلت قياديين كبارا في "داعش" قادمين من الرقة، ما أدى إلى مقتل عدد من هؤلاء وأسر الآخرين.

هذا وقال مصدر في الجيش السوري: إن الرادارات التابعة للقوات المسلحة رصدت إجراء العملية، لكنها لم تتمكن من تحديد تبعية الطائرات.

ويقول محللون إن نقل جثث الإرهابيين الذين قتلوا بالعملية، وشحنها على متن المروحيات الأمريكية يدل على أن القتلى كانوا "أهدافا مهمة"، علما بأن القوة الأمريكية التي تولت تصفية زعيم القاعدة أسامة بن لادن، قامت بالخطوة نفسها.

وفي بيان رسمي حول أنشطة التحالف في سوريا الأحد الماضي، تحدث البنتاغون عن توجيه 8 ضربات جوية في محيط دير الزور، استهدفت 3 مسارات لتزويد "داعش" بالإمدادات وأسفرت عن تدمير 24 ناقلة نفط و4 رافعات لضخ النفط، لكنه لم يذكر شيئا عن عملية تحرير رهائن.

* جنرال روسي: تحرير ريف دمشق في مرحلته النهائية

الى ذلك، أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الجنرال فاليري غيراسيموف، الثلاثاء، أن تحرير ريف دمشق من الإرهابيين في سوريا في مرحلته النهائية، واضاف: خلال هذه الفترة، تم تدمير عصابات كبيرة في مناطق حماة وحمص، وتم تطهير محافظة اللاذقية من المقاتلين، وينتهي تحرير ريف دمشق من الإرهابيين، وفتحت طريق النقل الرئيسية، التي تربط العاصمة بشمال البلاد، وتم تحرير مدينتي حلب والقريتين اللتين تتمتعان بأهمية كبرى. كما ذكر غيراسيموف، أن نشاط القوات الجوية الفضائية الروسية، الذي بدأ في 30 أيلول/سبتمبر 2015، أحدث تغييرا جذريا في مسار مكافحة الإرهاب في الجمهورية العربية السورية.

المعارضة السورية تجتمع في أنقرة.. الثلاثاء

حضر ممثلون عن فصائل في المعارضة السورية المسلحة، الثلاثاء، اجتماعات في أنقرة، مع ممثلين عن الجانبين التركي والروسي، تحضيراً لاجتماع سيُعقد اليوم الأربعاء، بحضور شخصيات معارضة للنظام لم تحضر في اجتماعات سابقة، من أجل تقييم وقف إطلاق النار في سورية.

وأوضحت المصادر أنّ المشاركين الجُدد في الاجتماع هم ممثلون عن فصائل المعارضة في حمص وحماة، وغيرها من المناطق التي لم تكن ممثلة في الاجتماع السابق، إضافة إلى شخصيات معارضة سياسية ومدنيّة مستقلة تقيم في داخل سورية وخارجها.

* زاخاروفا: تصريحات واشنطن حول "داعش" سخافة كارثية!

من جانبها، ردت ماريا زاخاروفا، الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، على انتقادات وجهها وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر إلى روسيا حول دورها في محاربة تنظيم "داعش".

وذكرت زاخاروفا في حسابها على شبكة "فيسبوك"، الثلاثاء 10 يناير/كانون الثاني، أن كارتر زعم، في تصريحات له في 8 يناير/كانون الثاني، أن مساهمة روسيا في محاربة "داعش" تساوي الصفر عمليا.

وفي اليوم التالي، جاءت تصريحات لمدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ("سي آي ايه") جون برينان، قال فيها: "لو عرفنا آنذاك ما يمكن أن يقوم به داعش، بما في ذلك نمو التنظيم المتسارع في العراق ومن ثم في سوريا، لواصلنا السير في الاتجاه نفسه أم لا؟ على الأرجح، لا. من الصعب أن نقيم الموضوع، لكن لو عرفنا، لكان التاريخ تطور بشكل مختلف".

وعلقت زاخاروفا على هذا التباين في مواقف البنتاغون و"سي آي ايه" قائلة: "حسب منطق العسكريين الأميركيين، تعد روسيا مذنبة لأنها لا تصلح الأخطاء الأمريكية".

وتابعت أن هذه التصريحات الأخيرة، قد تدل على كون كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي لا يتحادثون ولا يتعاملون مع بعضهم البعض، أو يمكن اعتبار تلك التصريحات ببساطة "سخافة كارثية ". وأضافت: "لكن هذين الأمرين لا يستثنيان بعضهما البعض".

* "الجيش الحر": أوباما كذب علينا

قال أسامة أبوزيد٬ المستشار القانوني والمتحدث باسم ما يسمى "الجيش الحر" بسوريا٬ إن الرئيس الأميركي٬ باراك أوباما٬ أعطى المعارضة السورية آمالا مزيفة٬ لافتا إلى أنه يأمل بإدارة أميركية مختلفة مع تولي الرئيس المنتخب٬ دونالد ترامب٬ رئاسة أميركا في الـ20 من الشهر الجاري.

وادلى ابو زيد بهذه التصريحات في مقابلة سابقة مع شبكة ٬CNN حيث قال: "أطمح لأرى إدارة أميركية مختلفة مع ترامب عما رأيناه مع أوباما٬ لأن الأخير أعطانا آمالا مزيفة٬ حيث كان يعطينا وعودا في الوقت الذي كان يوقع فيه اتفاقات نووية مع إيران."

وتابع أبوزيد: "تدمير داعش يتطلب إصرارا سياسيا وإخلاصا وليس فقط تحقيق أهداف سياسية على المدى القصير٬ وإذا كان ترامب جديا بما فيه الكفاية لإنهاء داعش عليه أن يكون لديه إصرار سياسي أولا وأن تكون خياراته صحيحة فيما يتعلق بمن يتحالف معه على الأرض ويمكنه بالفعل تدمير داعش٬ الغارات الجوية لا يمكنها أبدا أن تكون كافية لتدمير داعش.