وصل مساعدا وزير الخارجية الايراني سيد عباس عراقچي ومجيد تخت روانجي الى العاصمة النمساوية فيينا للمشاركة في الاجتماع السادس للجنة المشتركة بين ايران ودول (5+1) والذي يبحث النكوث الامريكية حيال الإتفاق النووي.

ويأتي الاجتماع مع ممثلي السداسية الدولية الذي عقد ظهر الثلاثاء، حسب التوقيت المحلي (الثانية والنصف مساء حسب توقيت طهران)، ويأتي تلبية لطلب وزير الخارجية محمد جواد ظريف الذي قدمه في 16كانون الاول / ديسمبر الماضي بهدف بحث النكوث الامريكية تجاه خطة العمل المشترك (الإتفاق النووي)، وتمديد قانون (ايسا).

وعقد مساعدا وزير الخارجية الايراني اجتماعا، أمس الثلاثاء، مع هيلغا اشميت مساعدة منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي واستغرق الاجتماع ساعة.

وتترأس شميت وفد مجموعة (5+1) في اللجنة المشتركة للإتفاق النووي بين ايران والمجموعة، بينما يترأس عراقجي الجانب الايراني في اللجنة.

وفي السياق ذاته، عُقد الاثنين اجتماع فريق العمل الخاص بإلغاء الحظر بمشاركة وفدي الخبراء الايرانيين والامريكان في فيينا. كما عقد الخبراء الايرانيون (الاثنين) اجتماعات منفصلة أخرى مع نظرائهم الصينيين والروس.

وترأس اجتماعات الخبراء الايرانيين بفيينا اسماعيل بقائي، امين لجنة متابعة تنفيذ الإتفاق النووي بوزارة الخارجية الايرانية.

وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية رئيس لجنة متابعة تنفيذ الإتفاق النووي بين إيران والسداسية الدولية عباس عراقي: إننا لا نطيق أن تنتهك إحدى الدول إلتزاماتها في الإتفاق النووي بحجج مختلفة، مشيراً الى إن إيران سترد بما يتناسب ومثل هذه الممارسات.

واضاف عراقجي في تصريحه لوكالة ارنا الاثنين: إستناداً لقرارات لجنة المراقبة ووفقاً لأوامر الرئيس روحاني فقد تم تفعيل الآليات السياسية المتوقعة بشأن الإتفاق النووي، مشيراً الى إنعقاد الإجتماع الخاص بلجنة الإتفاق النووي المشتركة.

ولفت الى أن إجتماع اللجنة المشتركة جاء بطلب من إيران وبعد رسالة بعث بها الدكتور ظريف وزير الخارجية الى السيدة موغريني منسقة السياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي وذلك بهدف بحث الشكاوى التي تقدمت بها إيران حول إنتهاك قرار الكونغرس الأمريكي للإتفاق النووي من خلال تمديد قانون (ايسا).

وأضاف: إن آليات الإتفاق النووي تشير الى إنه وفي حال تقدمت دولة ما بشكوى حول إنتهاك الإتفاق فإنه ينبغي في البداية إجراء مشاورات بين الجانبين، مشيراً الى أن هذه المشاورات تجري حاليا على مستوى الخبراء بين إيران والولايات المتحدة.

وأشار الى أن المطلوب أن تعقد لجنة العمل المتعلقة برفع الحظر إجتماعاً على مستوى الخبراء وأن تقوم ببحث المشاورات التي جرت على مستوى الخبراء.

ولفت الى أن هذا الإجتماع على مستوى المساعدين ويرأسه بالإضافة إليه شخصيا، هيلغا اشميث ممثلة المنسقة العليا للإتحاد الأوروبي فديريكا موغريني.