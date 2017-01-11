تفقدت عناصر الشرطة اليونانية موقع حادث إطلاق نار من قبل مهاجمين على قوات مكافحة الشغب كانت تحرس مكاتب حزب "التحالف الديمقراطي" الاشتراكي في العاصمة أثينا، مما أسفر عن إصابة شرطي بجروح طفيفة، حسبما أفادت وكالة رويترز للأنباء.

وأضافت الوكالة أنه لم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن، مشيرة إلى أن نشطاء من الجناح اليساري المتشدد كانوا قد هاجموا مقرات الحزب في وقت سابق.

ووفقا لوكالة سبوتنيك الروسية، وقع الهجوم في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، واطلق المهاجمون النار ثلاث مرات على القوات.