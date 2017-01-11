قال مسؤولون: إن انتحاريا فجر نفسه قرب البرلمان في العاصمة الأفغانية "كابول"، الثلاثاء، في هجوم تلاه على الفور تفجير سيارة ملغومة في عملية يبدو أنها منسقة، بحسب ما ذكرته "رويترز".

ولم ترد تقارير على الفور بعدد الضحايا في الهجوم الذي يأتي بعد فترة من الهدوء النسبي في كابول.

الى ذلك قتل 6 أشخاص على الأقل يوم الثلاثاء في تفجير انتحاري بمدينة لشكركاه عاصمة إقليم هلماند جنوب أفغانستان. وقال شهود عيان- حسب وكالة "خامه برس" الأفغانية- أن التفجير مرجح أن يكون وقع على مقربة من مجمع تابع لقوات الأمن في المدينة، ولم تعلن بعد أية جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.

وأشارت تقارير أولية إلى أن 6 أشخاص على الأقل قتلوا في التفجير الذي أصاب آخرين، ولم يعلق مسؤولو الحكومة عن ضحايا الهجوم حتى اللحظة.

وإقليم هلماند من بين الأقاليم المضطربة في أفغانستان، حيث ينشط متمردو حركة طالبان بتنفيذ عمليات ونشاطات تمردية بشكل مستمر.