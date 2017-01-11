أعلنت وزارة النفط العراقية، في بيان الثلاثاء، ان العراق خفض إنتاجه من الخام بواقع 160 ألف برميل يومياً منذ بداية يناير/ كانون الثاني تمشياً مع قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) خفض الإنتاج.

ونقل البيان عن وزير النفط العراقي، جبار علي اللعيبي، قوله إنه يأمل بخفض الإنتاج بواقع 210 آلاف برميل يومياً بحلول نهاية الشهر الحالي وهو مستوى الخفض المتفق عليه مع أوبك لإنتاج العراق.

وكان العراق ثاني أكبر مصدر للنفط في أوبك قال يوم الاثنين إن صادراته من مرافئ النفط الجنوبية بلغت مستوى قياسياً عند 51ر3 مليون برميل يومياً، لكنه سيخفض إنتاج البلاد من الخام. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، اتفقت أوبك على خفض الإنتاج بواقع 2ر1 مليون برميل يومياً اعتباراً من يناير/ كانون الثاني 2017 لدعم الأسعار.

وفي السياق، صرح وزير النفط الكويتي، عصام المرزوق، بأن خفض إنتاج النفط في العالم أدى إلى تعاف سريع لأسعار النفط، متوقعاً أن تسفر نتائج تخفيض الإنتاج عن ارتفاع الأسعار بثلاثة أضعاف.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، الاثنين، عن المرزوق قوله خلال مؤتمر صحفي عقده مع محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط، أنهما ناقشا عدداً من الحلول للاستقرار على آلية عمل (لجنة مراقبة الإنتاج)، التي ستعقد اجتماعها في 21 و22 من الشهر الجاري في العاصمة النمساوية فيينا، وهي اللجنة التي تترأسها دولة الكويت، بعضوية فنزويلا والجزائر من داخل المنظمة، وروسيا وعمان من خارج المنظمة.

وأشار المرزوق إلى أن الكويت أعلمت زبائنها بخفض صادراتها النفطية، كما قام عدد من دول الخليج الفارسي بالأمر نفسه.

وأكد الوزير الكويتي أنه في مقابل الخفض هناك أيضاً ارتفاع في الطلب، حيث سيستوعب الطلب الزيادة في الإنتاج من النفط الصخري من ليبيا ونيجيريا، اللتين أعفيتا من خفض الإنتاج. وذكر أن المؤشرات الأولى لالتزام الدول بخفض الإنتاج وصلت الى 60% بعد أن التزمت روسيا، والسعودية، والعراق، والكويت، والإمارات، وقطر بخفض إنتاجها.

من جانبه، شدد باركيندو على أهمية الاتفاقيات التي أبرمتها المنظمة في الأشهر الأخيرة من العام الماضي وتعتبر من أهم الاتفاقيات التاريخية لـ(أوبك)، كونها جمعت الدول من داخل المنظمة وخارجها، والاتفاق جمع أكثر من 23 دولة على خفض الإنتاج.

من جانبه، قال المتحدث باسم الكرملين: إن روسيا تفي بكل إلتزاماتها بموجب اتفاق بين أوبك والمصدرين من خارجها لخفض الإنتاج العالمي من النفط الخام.

وقال ديمتري بيسكوف، أمس، في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين: (لا شك في أن روسيا تضطلع بتنفيذ كل بنود الاتفاق وكل الالتزامات التي تعهدت بها). ورداً على سؤال ما إذا كان انخفاض الإنتاج الروسي منذ بداية يناير/ كانون الثاني متصل بالاتفاق العالمي، قال بيسكوف: انه ينبغي توجيه هذا السؤال لوزارة الطاقة الروسية.