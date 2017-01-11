وأضافت الوكالة، في تقرير وزعته في دبي، إن إصدارات الصكوك العالمية جاءت أقل من توقعات السوق في العام الماضي، رغم أنها أعلى مما كانت عليه في عام 2015. ورجح التقرير، الذي جاء بعنوان: (هل سيتجاوز حجم إصدارات الصكوك التوقعات هذا العام؟)، أن يبقى إصدار الصكوك منخفضاً في العام 2017، نظراً إلى أن إجراءات الدخول إلى السوق ما تزال معقدة بشكل كبير.

وتابع التقرير: (عندما بدأت أسعار النفط في التراجع عام 2014، زادت التوقعات بطفرة إصدار في العام الذي يليه، بحجة أن حكومات البلدان المصدرة للنفط من شأنها الاستفادة من سوق الصكوك للحفاظ على مستويات إنفاقهم، لكن هذا لم يحدث).

وأشار التقرير إلى أن إصدار الصكوك زادت بشكل هامشي فقط في 2016 مقارنة مع 2015، وكان حتى أقل من ذلك بكثير من السندات التقليدية في بعض الأسواق المالية الإسلامية الرئيسية.