وعلى هامش مراسم تشييع آية أكبر هاشمي رفسنجاني، الرئيس الفقيد لمجمع تشخيص مصلحة النظام، اليوم الثلاثاء، قال اللواء قاسم سليماني: في البداية لابد من تقديم التعازي الى سماحة القائد، لأنه تلقى أكبر المصائب، منحه الله الصبر وطول العمر، وأن يحفظه لنا ويجعله ذخرا لنا على الاشياء التي فقدناها.

وأكد اللواء سليماني: ان هاشمي بقى الى الأخير مثلما كان في البداية، وقد حافظ على حالته من البداية حتى النهاية، الا أنه كان في بعض الأحيان يعتمد بعض التكتيكات في مختلف الفترات، وإلا فإن هاشمي كان مقارعا للإستكبار وأيضا مقارعاً للصهيونية.