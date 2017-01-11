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رقم الخبر: 184686 تاريخ النشر: كانون الثاني 10, 2017 الوقت: 17:01 الاقسام: محليات  
اللواء سليماني: هاشمي رفسنجاني كان مقارعاً للإستكبار والصهيونية

اللواء سليماني: هاشمي رفسنجاني كان مقارعاً للإستكبار والصهيونية

أكد قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الاسلامية، أن آية الله هاشمي رفسنجاني كان مقارعاً للإستكبار وأيضاً مقارعاً للصهيونية.

وعلى هامش مراسم تشييع آية أكبر هاشمي رفسنجاني، الرئيس الفقيد لمجمع تشخيص مصلحة النظام، اليوم الثلاثاء، قال اللواء قاسم سليماني: في البداية لابد من تقديم التعازي الى سماحة القائد، لأنه تلقى أكبر المصائب، منحه الله الصبر وطول العمر، وأن يحفظه لنا ويجعله ذخرا لنا على الاشياء التي فقدناها.
وأكد اللواء سليماني: ان هاشمي بقى الى الأخير مثلما كان في البداية، وقد حافظ على حالته من البداية حتى النهاية، الا أنه كان في بعض الأحيان يعتمد بعض التكتيكات في مختلف الفترات، وإلا فإن هاشمي كان مقارعا للإستكبار وأيضا مقارعاً للصهيونية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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