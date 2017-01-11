وقّع اتحادا غرف التجارة السورية والعراقية، الثلاثاء، اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز العلاقات بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتدعيم التعاون في مجال التجارة الخارجية بين البلدين وبخاصة في مجال الاستيراد والتصدير والترانزيت.

جاء ذلك في ختام لقاء وفد رجال الأعمال العراقيين في غرفة تجارة دمشق بحضور وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبدالله الغربي وحشد من التجار.

ونصت الاتفاقية التي وقعها رئيسا الاتحادين غسان القلاع وجعفر الحمداني على العمل على تبادل المعلومات والخبرات والدراسات والنشرات والمطبوعات والاستفادة منها لدى مجتمع الأعمال في كلا البلدين، وأن يتعاون الاتحادان في إعداد الدراسات والبحوث المشتركة في جميع القطاعات التجارية والصناعية وربطها بالاستراتيجيات التجارية محلياً ودولياً وتشجيع رجال الأعمال على إقامة مشروعات مشتركة وآليات تسويقية من شأنها دعم الاقتصاد الوطني وتنظيم المعارض العامة والتخصصية وأسواق البيع لمنتجات البلدين ضمن معارض تقام في البلدين.

وتضمنت الاتفاقية تفعيل خط النقل البري بين البلدين معبر التنف الحدودي معبر الوليد العراقي، حيث يتم تبادل المنتجات بين الطرفين في معبر التنف وتفعيل النقل البري والجوي وزيادة الرحلات الجوية بين البلدين والمساعدة في تسهيل أمور منح سمات الدخول للتجار في البلدين، والعمل معاً على تأسيس غرفة تجارة سورية-عراقية مشتركة ترعى مصالح التجار في كلا البلدين.

ويدعم الطرفان بموجب الاتفاقية فكرة تأسيس مركز تجاري سوري في بغداد ومركز تجاري عراقي في دمشق، حيث يكونان معرضين دائمين لمنتجات البلدين والعمل على تشجيع إقامة حاضنات الأعمال التجارية والتي تعنى بشؤون التجارة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة كافة وربط هذه الحاضنات بعجلة الاقتصاد من خلال وضع البرامج الخاصة لإنجاحها وإنشاء قواعد مشتركة لبنوك معلومات تتضمن معلومات وافية عن القطاع التجاري في البلدين وتبادل المعلومات بينهما.

ويعمل الاتحادان وفق الاتفاقية على إجراء ربط الكتروني بين مواقع الفريقين على الانترنت وتشجيع تبادل زيارات وفود التجار وأصحاب الأعمال وتبادل الفرص التجارية والصناعية وتشجيع السياحة بين البلدين وبخاصة السياحة الدينية وتقديم جميع التسهيلات للزوار.