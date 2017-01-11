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رقم الخبر: 184684 تاريخ النشر: كانون الثاني 10, 2017 الوقت: 17:11 الاقسام: اقتصاد  
السعودية تعتزم تقليص ميزانية مشروعات حكومية إلى الثلث

السعودية تعتزم تقليص ميزانية مشروعات حكومية إلى الثلث

تعاقدت السعودية مع مؤسسة برايس ووترهاوس كوبرز (PwC) المتخصصة في تدقيق الحسابات والضرائب والخدمات الاستشارية، لبحث إمكانية تقليص ميزانية مشروعات حكومية بمقدار 20 مليار دولار.

وأفادت وكالة (بلومبيرغ)، بأن وزارة الاقتصاد والتخطيط كلفت الشركة الاستشارية بمراجعة عقود حكومية تبلغ قيمتها 69 مليار دولار، على أن يكون الهدف من هذه المراجعة هو اقتطاع الإنفاق بما يصل إلى ثلث هذه الميزانية، عن طريق تخفيض تكاليف المشروعات أو خصخصتها. وتتضمن هذه المشروعات عقوداً ممنوحة لوزارات الإسكان والنقل والصحة والتعليم.

وكانت السعودية قد أعلنت في أيلول/ سبتمبر خطة تقشف لتقليل الإنفاق الحكومي تشمل خفض رواتب الوزراء وأعضاء مجلس الشورى، بسبب عجز الموازنة الذي نتج عن انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية.

 
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