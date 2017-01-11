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رقم الخبر: 184683 تاريخ النشر: كانون الثاني 10, 2017 الوقت: 17:11 الاقسام: اقتصاد  
مقايضة 1217 ميغاواطاً من الكهرباء بين إيران ودول الجوار
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مقايضة 1217 ميغاواطاً من الكهرباء بين إيران ودول الجوار

أعلنت وزارة الطاقة إن حجم مقايضة الكهرباء بين إيران ودول الجوار شهد زيادة بنسبه 171 ميغاواطاً يوم الأحد الماضي مقارنة مع يوم السبت الماضي، ووصل إلى ألف و217 ميغاواطاً.

وأفاد تقرير لوكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا)، إن إيران تقوم بعملية مقايضة الكهرباء مع سبع دول هي أرمينيا وتركيا وباكستان وأفغانستان وتركمانستان والعراق وجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي، فيما تقوم بتصدير الكهرباء إلى أربع دول هي تركيا والعراق وباكستان وأفغانستان.

وقد شهدت صادرات الكهرباء الإيراني إلى دول الجوار خلال العام 2015 نمواً بمعدل 5 بالمائة مقارنة بالعام الذي سبقه وبلغ أكثر من 10 مليارات كيلوواط ساعة وشكل 5ر2 ضعف حجم الإستيراد من الكهرباء.

يذكر أن الأيام الأولى من السنة 2017 شهدت إيقاف عملية تصدير الكهرباء إلى العراق وذلك بسبب إنتهاء العقد المبرم بين الجانبين، حيث أشار المدير التنفيذي لنقل وتوزيع الكهرباء في شركة (توانير) الى أن استئناف تصدير الكهرباء إلى العراق بحاجة إلى تعديل وتمديد العقد المبرم بين الجانبين.

 
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