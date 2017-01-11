أعلن مساعد المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية للشؤون الهندسية والتنمية في ايران، عن حصول زيادة في إنتاج النفط داخل البلاد ليتراوح منسوبه الحالي بين 9ر3 و4 ملايين برميل يومياً.

وفي تصريح للصحفيين اليوم الثلاثاء على هامش افتتاح معرض النفط الدولي الثالث عشر في جزيرة كيش (جنوب ايران)، نوّه غلام رضا منوجهري الى إبرام مذكرات تفاهم بشأن تطوير حقل آزادكان (جنوب غرب البلاد) مع 5 شركات دولية.

ورداً على سؤال بشأن إلغاء التعامل مع شركات صينية لتطوير الوحدات الثانية في حقلي آزادكان ويادآوران (جنوب غرب)، أكد المسؤول في وزارة النفط ان هذه الشركات ستكون حاضرة أيضاً في منح العطاءات القادمة.

وفي معرض رده على سؤال مراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء حول عدد الشركات الأجنبية المتقدمة للمشاركة في مشاريع تطوير حقل آزادكان، قال منوجهري: ان طهران عقدت مذكرات تفاهم مع 5 شركات دولية بهذا الخصوص، معرباً عن توقعه بحضور شركات صينية وأوروبية في هذه العطاءات أيضاً.

وفي السياق نفسه، أشار منوجهري الى محادثات جارية حالياً بين شركة النفط الايرانية مع شركة (اينبكس) اليابانية، مبيناً ان الأخيرة تجري دراساتها بهذا الخصوص على أن تعلن رأيها النهائي في غضون 3 أسابيع قادمة، وقال: انه وفقاً لما تم التخطيط له سيتم الإعلان عن منح العطاءات الخاصة بحقل بارس الجنوبي في مدة أقصاها أربعة أسابيع.

هذا وانطلقت يوم الاثنين أنشطة المعرض الدولي الـ13 للطاقة في جزيرة كيش (جنوب ايران) بمشاركة 180 شركة داخلية وخارجية بهدف التعريف بإمكانيات ايران في مجالات النفط والغاز والمياه والكهرباء والطاقات المتجددة.

وحضر مراسم افتتاح المعرض والتي جرت مساء الاثنين مساعد المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الايرانية لشؤون التطوير والهندسة غلام رضا منوجهري، ومدراء شركات النفط والغاز، والخبراء والناشطين في هذا المجال.

وتشارك في هذا المعرض الذي يقام على أرض مساحتها 18 ألف مترمربع، 140 شركة داخلية، و40 شركة خارجية من النمسا وألمانيا وأميركا واسبانيا وروسيا وايرلندا وسويسرا وايطاليا وفرنسا والإمارات والعراق.

ويهدف المعرض الدولي الثالث عشر للطاقة الى التعريف بفرص الاستثمار ومنجزات مصنعي معدات النفط والغاز والبتروكيماويات والمياه والكهرباء والطاقات الحديثة، وكذلك التعريف بإمكانيات البلاد المختلفة في قطاعات الإنتاج والتجارة والخدمات ذات الصلة بصناعات النفط والغاز والبتروكيماويات والمياه والكهرباء، والتعرف على المنتجات والإبداعات والإمكانيات المتاحة في هذه المجالات.