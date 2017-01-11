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رقم الخبر: 184681 تاريخ النشر: كانون الثاني 10, 2017 الوقت: 17:03 الاقسام: اقتصاد  
"دانسك بنك" الدنماركي يبحث مع المركزي الإيراني ترتيب تمويل لعملائه

"دانسك بنك" الدنماركي يبحث مع المركزي الإيراني ترتيب تمويل لعملائه

أكد (دانسك بنك) الدنماركي، الاثنين، أنه يجري محادثات مع البنك المركزي الإيراني بخصوص ترتيب إئتمان للعملاء ممن لهم أنشطة في ايران.

وقال متحدث باسم البنك، في رسالة إلكترونية: (إلى حد ما وفي إطار العمل الدولي نحن منفتحون على تقديم الدعم المالي لعملائنا ممن لهم أنشطة في إيران). وأضاف: (نجري حواراً مع البنك المركزي بخصوص ذلك، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى هذه اللحظة).

وقال مسؤول بالبنك المركزي الإيراني: إن البنك تلقى تمويلاً من ثلاثة بنوك أجنبية بقيمة 2ر7 مليار دولار من بينها (دانسك)، وفقاً لما ذكرته صحيفة (فايننشيال تريبيون) اليومية يوم الأحد.

 
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