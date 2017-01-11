أكد (دانسك بنك) الدنماركي، الاثنين، أنه يجري محادثات مع البنك المركزي الإيراني بخصوص ترتيب إئتمان للعملاء ممن لهم أنشطة في ايران.

وقال متحدث باسم البنك، في رسالة إلكترونية: (إلى حد ما وفي إطار العمل الدولي نحن منفتحون على تقديم الدعم المالي لعملائنا ممن لهم أنشطة في إيران). وأضاف: (نجري حواراً مع البنك المركزي بخصوص ذلك، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى هذه اللحظة).

وقال مسؤول بالبنك المركزي الإيراني: إن البنك تلقى تمويلاً من ثلاثة بنوك أجنبية بقيمة 2ر7 مليار دولار من بينها (دانسك)، وفقاً لما ذكرته صحيفة (فايننشيال تريبيون) اليومية يوم الأحد.