أعلن رئيس منظمة تطوير وتحديث الصناعات الايرانية، الثلاثاء، إن الاتفاقية بين شركة (ايدرو) الايرانية و(رينو) الفرنسية سيتم توقيعها خلال السنة (الايرانية) الحالية (تنتهي في 20 آذار/ مارس 2017).

وخلال حديثه مع مراسل وكالة أنباء فارس ورداً على سؤال: متى ستتحول مذكرة التفاهم للانتاج المشترك مع شركة رينو الى اتفاقية؟ قال منصور معظمي: ان الشراكة مع رينو هي في مرحلة المفاوضات النهائية، ونأمل أن تؤول مذكرة التفاهم الحالية في المستقبل القريب جداً الى اتفاقية. وصرح: ان الاتفاقية بين منظمة تطوير وتحديث الصناعات الايرانية وبين شركة رينو سيتم توقيعه حتى نهاية العام الايراني الحالي، حيث سيتم بموجبه إنتاج 3 موديلات، هي: (سيمبول) و(نيو داستر) و(كويد) في ايران.

وأضاف معظمي: إننا نعمل وفق حاجة السوق، ونظراً الى أن السوق يبحث عن سيارة منخفضة السعر، فسنبادر الى إنتاج هكذا سيارات. وتابع: ان أحد أهدافنا في الشراكة مع رينو، هو إنتاج سيارات منخفضة الأسعار.

وأفادت وكالة أنباء فارس بأنه تم الإعلان، خلال التوقيع على مذكرة التفاهم للتعاون بين منظمة تطوير وتحديث الصناعات الايرانية وبين شركة رينو الفرنسية، أن موعد إنتاج أول سيارة مشتركة سيكون عام 2018.