بعث رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري برقية تعزية الى رئيس الجمهورية حسن روحاني اعرب فيها عن احر تعازيه بوفاة رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام آية الله اكبر هاشمي رفسنجاني.

وجاء في هذه البرقية انني تلقيت ببالغ الأسى نبأ وفاة الرئيس الايراني السابق ورئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في ايران آية الله اكبر هاشمي رفسنجاني.

واضاف رئيس الوزراء اللبناني انه تفقد الجمهورية الاسلامية الايرانية بغيابه رجلا من طليعة مؤسسي الجمهورية الاسلامية الايرانية وشخصية بارزة عرفت باعتدالها وانفتاحها وعملها على بناء علاقات صداقة مع العديد من دول العالم والبلدان العريقة.

واضاف انني اذ ابعث لفخامتكم ولعائلة الفقيد وللشعب الايراني بأحر التعازي وصادق المواساة، اسال الله عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.