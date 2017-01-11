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رقم الخبر: 184678 تاريخ النشر: كانون الثاني 10, 2017 الوقت: 16:45 الاقسام: دوليات  
وفاة الرئيس الألماني الأسبق عن عمر يناهز 82 عاماً

وفاة الرئيس الألماني الأسبق عن عمر يناهز 82 عاماً

قال مكتب الرئاسة، الثلاثاء: إن الرئيس الألماني السابق رومان هيرتسوج- الذي كان أحد أهم المدافعين عن الإصلاحات الاقتصادية في التسعينيات بعد سقوط جدار برلين- توفي عن 82 عاما.

وكان هيرتسوج عضوا في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ الذي ترأسه المستشارة أنجيلا ميركل. وشغل منصب كبير القضاة في أعلى المحاكم الألمانية قبل انتخابه رئيسا لفترة مدتها خمسة أعوام في عام 1994 بعد أربعة أعوام من توحيد شطري ألمانيا. وقالت ميركل: أدى رومان هيرتسوج واجباته في أعلى المناصب الحكومية بطريقته التي لا تضاهى.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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