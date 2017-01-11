وفاة الرئيس الألماني الأسبق عن عمر يناهز 82 عاماً قال مكتب الرئاسة، الثلاثاء: إن الرئيس الألماني السابق رومان هيرتسوج- الذي كان أحد أهم المدافعين عن الإصلاحات الاقتصادية في التسعينيات بعد سقوط جدار برلين- توفي عن 82 عاما.