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رقم الخبر: 184677 تاريخ النشر: كانون الثاني 10, 2017 الوقت: 16:13 الاقسام: دوليات  
زلزال قوي يضرب منطقة بين إندونيسيا والفلبين

زلزال قوي يضرب منطقة بين إندونيسيا والفلبين

أفادت هيئة المسح الجيولوجي التابعة لأكاديمية العلوم الروسية بأن زلزالا بقوة 7,3 درجات وقع في حوض بحر سولاوسي الواقع بين إندونيسيا والفلبين.

وأوضحت الهيئة أنها سجلت هزة أرضية في الساعة 9:13 صباحا بتوقيت موسكو (6:13 بتوقيت غرينيتش) الثلاثاء 10 يناير/كانون الأول.

من جهته، أعلن المسح الجيولوجي الأمريكي أن زلزالا بقوة 6,9 درجات وقع جنوبي الفلبين في الساعة 6:13 بتوفيت غرينيتش، مشيرا إلى أن مركز الزلزال يقع على عمق 622 كيلومترا.

ولم ترد أي أنباء حول وقوع ضحايا نتيجة هذه الكارثة الطبيعية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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