أفادت هيئة المسح الجيولوجي التابعة لأكاديمية العلوم الروسية بأن زلزالا بقوة 7,3 درجات وقع في حوض بحر سولاوسي الواقع بين إندونيسيا والفلبين.

وأوضحت الهيئة أنها سجلت هزة أرضية في الساعة 9:13 صباحا بتوقيت موسكو (6:13 بتوقيت غرينيتش) الثلاثاء 10 يناير/كانون الأول.

من جهته، أعلن المسح الجيولوجي الأمريكي أن زلزالا بقوة 6,9 درجات وقع جنوبي الفلبين في الساعة 6:13 بتوفيت غرينيتش، مشيرا إلى أن مركز الزلزال يقع على عمق 622 كيلومترا.

ولم ترد أي أنباء حول وقوع ضحايا نتيجة هذه الكارثة الطبيعية.