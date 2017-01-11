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رقم الخبر: 184676 تاريخ النشر: كانون الثاني 10, 2017 الوقت: 16:13 الاقسام: دوليات  
التهديد الإرهابي يؤرق البلجيكيين

التهديد الإرهابي يؤرق البلجيكيين

أظهرت دراسة أجراها معهد سلامة الطرق البلجيكية أن كل شخص من أصل ثلاثة بلجيكيين قاموا بتغيير نمط معيشتهم وسلوكهم بعد هجمات بروكسل العام الماضي.

وبينت الدراسة التي نشرت الاثنين 9 يناير/كانون الثاني وشملت مجموعة من المواطنين في بلجيكا، حول سؤال طرح عليهم بشأن شعورهم بالسلامة والأمن بصفة عامة، ومدى تأثير الهجمات الإرهابية التي استهدفت المطار والمترو في بروكسل العام الماضي على حياتهم اليومية بينت أن البلجيكيين باتوا يتجنبون الأماكن المزدحمة، كمراكز التسوق أو دور السينما، فضلا عن انعدام الثقة تجاه الغرباء.

وخلصت الدراسة إلى أن نحو 20 % من بين 2100 شخص شاركوا في الاستطلاع يرجحون وقوع هجوم آخر في أي وقت، كما أشار نصف المشاركين في الاستبيان إلى أن القلق من احتمال وقوع هجوم إرهابي مماثل يؤرقهم ليلا، ورأى أكثر المستطلعين أنه لا يوجد حل حقيقي لوقف هذا التهديد الإرهابي، الذي بات يشكل جزءا من حياتهم اليومية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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