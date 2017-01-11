استشهد وأصيب 23 يمنيا جلهم من الطلاب والطالبات في حصيلة أولية للمجزرة التي ارتكبها طيران العدوان السعودي اليوم الثلاثاء على مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

ونقل موقع "انصار الله" عن مصدر أمني بمديرية نهم أن "طيران العدوان الأمريكي السعودي الغاشم استهدف بعدد من الغارات مدرسة الفلاح ببيت معصار في مديرية نهم ما أدى إلى استشهاد 8 من طلاب وطالبات المدرسة وجرح 15 آخرين في حصيلة أولية للمجزرة".

وأشار المصدر إلى أن فرق الإنقاذ والإسعاف تواصل مهام الإنقاذ والإسعاف وانتشال الضحايا من بين الأنقاض.