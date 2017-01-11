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رقم الخبر: 184675 تاريخ النشر: كانون الثاني 10, 2017 الوقت: 16:12 الاقسام: اليمن  
الطيران السعودي يرتكب مجزرة بشعة في مدرسة بصنعاء

الطيران السعودي يرتكب مجزرة بشعة في مدرسة بصنعاء

استشهد وأصيب 23 يمنيا جلهم من الطلاب والطالبات في حصيلة أولية للمجزرة التي ارتكبها طيران العدوان السعودي اليوم الثلاثاء على مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

ونقل موقع "انصار الله" عن مصدر أمني بمديرية نهم أن "طيران العدوان الأمريكي السعودي الغاشم استهدف بعدد من الغارات مدرسة الفلاح ببيت معصار في مديرية نهم ما أدى إلى استشهاد 8 من طلاب وطالبات المدرسة وجرح 15 آخرين في حصيلة أولية للمجزرة".

وأشار المصدر إلى أن فرق الإنقاذ والإسعاف تواصل مهام الإنقاذ والإسعاف وانتشال الضحايا من بين الأنقاض.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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