يؤدي الكوبي فيليكس غيرولا عملاً غريباً وخطيراً من نوعه؛ فهو يقود دراجة هوائية من خلال برج نصبه فوقها.

وكان الأمر في البداية مجرد هواية وصار لاحقاً مصدراً للدخل.

فقد بدأ غيرولا بركوب الدراجة الهوائية الشاهقة، والتي يبلغ ارتفاع برجها الى 7.5 أمتار، في الكرنفلات، مما أثار دهشة الكثيرين.

ويستعين الرجل بهذه الأداة للترويج للدراجات الهوائية المصنوعة محلياً، ويؤكد أن قيادة هذه الدراجة مثل تسلق شجرة جوز الهند المعروفة بطولها، وهي تدر عليه الأموال.