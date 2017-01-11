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رقم الخبر: 184669 تاريخ النشر: كانون الثاني 10, 2017 الوقت: 15:25 الاقسام: منوعات  
خسر 1.4 مليار دولار في 24 ساعة!

خسر 1.4 مليار دولار في 24 ساعة!

فقد أغنى رجل في اليابان، تاداشي ياناي، نحو 1.4 مليار دولار من ثروته مؤخراً بعدما هبطت أسهم شركته المتخصصة في تجارة الملابس بشكل كبير.

ووفقاً لمؤشر (بلومبرغ) للمليارديرات حول العالم، فقد هبطت أسهم شركة (يوني كلو) بنسبة 6.7 في المئة في 24 ساعة فقط، ليعاني من أسوأ خسارة وسط الأثرياء الـ500 المتواجدين في قائمة المؤشر.

وتسببت خسارة ياناي، التي تقدر ثروته بـ17 مليار دولار، في هبوطه 6 مراكز ليحتل المرتبة 44 على قائمة أثرياء العالم.

وألقت الشركة، التي افتتحت أول متاجرها عام 1984 في هيروشيما، باللائمة على الطقس الدافئ غير المعتاد في ديسمبر الماضي في اليابان، مما سبب تراجعاً واضحاً في مبيعات الملابس الشتوية.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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