ويظهر الفيديو الذي نشرته صحيفة ديلي ميل بعض الهواة في منطقة الخليج الأسترالي يصطادون الأسماك في عطلة رأس السنة وحينما علقت إحدى الأسماك في سنارة أحدهم فوجئوا أنها سمكة قرش وبعد قليل فوجئوا بإحدى أسماك القرش الأكبر حجماً في الخليج تأتي وتتعارك مع السمكة العالقة في سنارتهم وما لبثت أن قضمت نصفها قبل أن تترك لهم النصف الآخر.