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رقم الخبر: 184668 تاريخ النشر: كانون الثاني 10, 2017 الوقت: 15:22 الاقسام: منوعات  
معركة شرسة بين سمكتي قرش

معركة شرسة بين سمكتي قرش

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر معركة بين سمكتي قرش في الخليج الأسترالي.

ويظهر الفيديو الذي نشرته صحيفة ديلي ميل بعض الهواة في منطقة الخليج الأسترالي يصطادون الأسماك في عطلة رأس السنة وحينما علقت إحدى الأسماك في سنارة أحدهم فوجئوا أنها سمكة قرش وبعد قليل فوجئوا بإحدى أسماك القرش الأكبر حجماً في الخليج تأتي وتتعارك مع السمكة العالقة في سنارتهم وما لبثت أن قضمت نصفها قبل أن تترك لهم النصف الآخر.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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