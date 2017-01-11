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رقم الخبر: 184667 تاريخ النشر: كانون الثاني 10, 2017 الوقت: 15:19 الاقسام: منوعات  
(كيس معكرونة) يتسبب في طلاق زوجين!

(كيس معكرونة) يتسبب في طلاق زوجين!

شهدت محكمة الاسرة مؤخرا دعوى قضائية جديدة من نوعها حيث قام الزوج بطلب زوجته في بيت الطاعة واتهامها بتبديد أمواله بسبب أنها فشلت في طهي كيلوغرام واحد من المعكرونة، حيث قامت المحكمة باستدعاء الزوجة لسماع أقوالها.

وقالت الزوجة، إنها تزوجت منذ 3 أشهر فقط، وأخبرها زوجها أنه لن يستطيع الإنفاق عليها بأكثر من 5 جنيهات فقط يومياً، ومع ذلك قبلت الزواج مراعاة لظروفه الصعبة، ولطبيعة عمله غير المجدية، التي لا تدر عائداً كبيراً حيث يعمل بائعاً متجولاً.

وأضافت ساردة شهادتها أمام المحكمة، بأنها ذات يوم قامت بشراء كيس معكرونة لطهيه، ووجدت أنه غير صالح، وقد يسبب مشاكل صحية لها ولزوجها، فأخبرته بذلك، إلا أنه قام بسبها وضربها ما تسبب في كسر ذراعها، متهماً إياها بأنها تبدد أمواله، وغير حريصة على ميزانية المنزل.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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