وفي التفاصيل، يعيش شياو تشنغ مع جدّه وجدّته لأنّ والده يعمل خارج البلاد من أجل إعالته. ويلتقي الأب بإبنه خلال أيام معدودة كل سنة في منزلهما الذي يقع في قرية شيلين في الصين.

وعندما علم شياو أنّ والده مضطر إلى المغادرة من أجل العمل، وضع خطة كي يرغمه على البقاء.

فاختبأ وراء منزل قديم في القرية وربط يديه ورجليه، ثم أرسل رسالة إلى هاتف والده مدعيّا أنّه قد خُطف.

وكتب في الرسالة التي أرسلها: (ساعدني يا أبي. لقد اختُطفت ولن يسمحوا لي بالمغادرة).

فأجاب الوالد برسالة سأل ابنه فيها: (أين أنت؟ كم من المال يريدون؟) فقال شياو إنّه في منزل أحدهم في القرية. ولذعره أجاب الوالد: (كم من المال يريدون؟ سأعطيهم كل ما يريدون).

ثم اتّصل بالشرطة لطلب المساعدة، فأخذت الأخيرة الأمر على محمل الجد وراحت تفتش على الولد لتجده وراء منزل قديم مكبل اليدين ويلعب على الهاتف.

فأخذت الشرطة شياو إلى مركزها حيث اعترف بأنّه ادّعى اختطافه وربط يديه ورجليه مستعيناً بأسنانه.

وقال إنّه اشتاق لوالده وأراد أن يمضي المزيد من الوقت معه. وبعدما اجتمع بوالده، وعده الأخير بإيجاد طريقة ليمضي المزيد من الوقت معه وبالبحث عن وظيفة قريبة من المنزل.